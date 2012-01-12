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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 14:13 BJT

〔中国汽车〕去年12月乘用车销量同比增长4.6%,至137万辆--中汽协

路透北京1月12日电---中国汽车工业协会周四公布,2011年12月共销售乘用车136.89万辆,同比增长4.61%.

该协会新闻稿并称,中国去年12月乘用车销量环比增长1.88%.去年全年,乘用车销售1,447.24万辆,同比增长5.19%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17%(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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