〔中国债市〕利率债延续盘势央票需求相对较旺,高等级信用债行情续好

路透上海1月11日电---中国银行间债市周三国债及金融债等利率产品延续盘整走势,不过震荡中央票需求相对较好,收益率有所走低;信用产品方面,高评级债维持较强需求,走势继续向暖.
上海一银行交易员称,今日"高评级的信用债收益率继续下行,国债金融债比较平稳,买卖都有."他并表示,利率产品中,央票买盘相对较强,收益率下行趋势明显.
另外,交易员指出,今日新债发行对二级市场影响并不明显.
中国财政部周三招标的一年期国债利率低於预测均值,但高於二级市场水平.业内人士表示,央行公开市场春节前暂停发行央票,导致短债供给减少,参与该期新债投标机构面有所扩大,最终结果稍低於预期.[ID:nCN1331110]
此前中石油集团於周二发行的两期固息企业债,中标利率均落在招标区间下限,且投标倍数均超30倍.[ID:nCN1328602]
剩余期限约0.9年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.42%,上日尾盘为3.4650%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.2487 3.9949
上日 3.7033 4.0835
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4905/3.4359
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6658/2.5958
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5615/3.4935 (完)
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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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