《即时观点8》中国12月CPI连续第五个月回落,物价压力缓解

路透北京1月12日电---中国国家统计局周四公布数据,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,创下15个月新低,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.通胀持续放缓,为政策调整预留更多的空间.

而本周稍早海关数据显示中国进口意外大幅下滑,引发对经济放缓的担忧,亦呼唤政策面进一步放松.

统计局数据并显示,中国去年全年CPI同比涨幅达5.4%,较年初设定的4%目标高出逾一个百分点.

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主要数据:

--12月CPI同比上涨4.1%(路透调查中值为4.0%),11月为4.2%

--12月PPI同比上涨1.7%(路透调查中值为1.8%),11月为升2.7%

--12月CPI环比上涨0.3%(路透调查中值为0.3%)

--12月CPI中的食品价格同比上涨9.1%,非食品价格同比上涨1.9%

--2011年全年CPI同比上涨5.4%,PPI同比上涨6.0%

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以下为市场人士的评论:

--湘财证券宏观经济研究员 陈乐天:

12月的CPI虽然要比预期高些,但我们还是要看到可喜的一点,那就是非食品价格出现下降,除了烟酒服装类上涨以外,包括娱乐教育和居住等类别的价格都在下降.PPI环比下降比预期快一些,这反映出工业生产中供求关系恶化要比预期的严重.

我们在2012年宏观经济报告中预测全年CPI涨幅在3.4%偏高一些,但现在考虑到非食品价格的趋势,以及基於食品价格还会上涨但涨幅有限的预测,现在预测CPI全年可能上涨3%左右甚至不到3%,物价总体可控.

--民生证券宏观分析师 张磊:

从12月CPI数据看,环比较11月呈现上涨,上涨动力仍然是食品价格的上涨所贡献.一方面由於及季节性因素,天气寒冷导致鲜蔬价格反弹,另一方面与元旦节日因素导致的需求推动有关,整体上食品价格的波动还是在预期范围之内.

非食品价格环比回落,主要与实体经济需求回落有关,这一点与PPI的加速回落显着关联,主要工业企业仍面临去库存压力,工业增速仍然处於下滑态势.

预计1月份由於前期雨雪天气影响及春节节日因素,食品价格环比仍会继续上涨,非食品价格保持相对趋稳,翘尾因素对CPI上涨的影响较2011年同期下降,预计1月份CPI会在4.1-4.2%左右,一月份之後在翘尾向下拉动及气候、节日因素影响减弱,CPI将显着回落.

--新加坡华侨银行分析师 谢栋铭:

PPI数据符合我们的预期,反映出大宗商品价格下降.不过考虑到12月份食品价格大幅上涨,CPI的涨幅要稍低於预期.

这表明由於经济活动的放缓,非食品价格增速放慢.我们预计今年的CPI涨幅将进一步放缓.今年第二季实际利率为负的状况可能会得到修正.

物价压力的缓解也令央行的担子稍有减轻.我们预计今年存款准备金率还会有三次下调.

--渣打银行中国研究部主管 王志浩(Stephen Green):

一直都存在关於中国是否以及在多大程度上正放宽政策的争论.如果有什麽关联的话,该数据支持了中国没有明显放松政策的论点,因此令市场失望.

对我们的客户而言,有关信用环境变化的各种讯息好坏不一,当然我们尚不预期央行会再次调降存款准备金率.

我们预计第一季CPI平均增幅将约为3.5%,我们作出的年度通胀率预估是业内最低的.我们认为通胀率在上半年将会迅速下降.

--野村驻香港分析师张 智威:

CPI环比升幅低於过去几年同期水平.这意味着通胀不再是决策者的主要忧虑.中国目前更加担心经济放缓,并将继续放松政策.

第一季贷款供应将增加,而且中国可能在3月降息.我们预计第一季国内生产总值(GDP)成长率将大幅放缓至7.5%.

--东北证券策略分析师 杜长春:

12月CPI符合市场预期.物价走势整体上高位运行,主要是由於季节性因素导致农产品价格出现明显反弹.物价仍然受季节性以及节日因素影响较大,但预计仍以逐步回落为主,物价对於政策层面的制约逐步减弱.

工业品出厂价格继续回落,一方面是翘尾因素影响消除,另一方面生产以及需求端的疲弱导致生产资料价格下降,CRB指数环比下降超过3%,未来预计PPI仍将以下行为主.

--平安证券首席宏观经济分析师 孙方红:

春节前CPI是会有些上涨,PPI走势和国际市场大致类似.预计CPI在1月份还是会略涨一下,这与节日因素有关.我们觉得今年全年CPI涨幅可能在3.5%-4%左右,总的价格涨势相对平稳,但由於翘尾因素,全年还是会呈现"前高後低"的格局.

但PPI变化可能会大些,预计一季度可能会继续往下走一走,二季度後价格会企稳.从国外来看,全年价格向下压力比向上的大,主要风险在於欧元区债务危机;国内物价则是向上的动力小,向下的压力还要看工业品价格和内需的调整.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

反应季节性因素的食品价格往上涨了点,总体感觉12月CPI跟上个月差不多,此外,PPI环比亦进一步下降,证实通货膨胀在近期内已经不是主要担忧,即相对於经济增长来说,通货膨胀现在是第二位了.

考虑到季节性因素,预计今後两个月的通货膨胀也不会急速下滑,会在目前的水平上稳定一段时间.整体上,今年全年总的CPI也不会起伏太大,将围绕4%的水平上下波动.

今年的货币政策有稳健但偏向宽松的倾向.我们预计今年的广义货币增长是14%-15%,高於2011年;新增信贷是8万亿.由於今年外汇流入将可能会减少,所以必须通过降低存款准备金率来实现货币增长.我们预计春节前还会有一次降存准的动作.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

考虑临近春节节假日,食品价格出现上涨,所以此前通胀较快回落的步伐受到抑制.我们预计1月CPI将继续维持在4%左右的水平.不过之後将有所回落,年中有望出现今年的低点在3%上下,全年涨幅或在3.7%.

因为通胀还有不确定性,所以我们认为利率工具很难下调,全年看央行可能今年四次调整法定存款准备金率,预测全年信贷规模在8-8.5万亿.

--华融证券首席策略分析师 肖波:

尽管年末食品价格有所抬头,但CPI同比增幅仍然保持了下滑的态势.从PPI来看,後期对CPI的影响相对乐观,PPI对CPI的传导将促进後者的下滑.下月同比数据虽将受到春节影响,但预计总体上仍保持下滑.

从环比数据看,PPI进一步下降,我认为PPI若再进一步下滑,可能会影响生产者的积极性,而生产不畅或将加剧供需矛盾.

预计接下来在政策上还是以微调为主,春节前可能下调存款准备金率一次.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

CPI和PPI继续回落,数据与预期相符,表明政府控制通胀的努力基本达到,但较年初确定的4%的目标仍超过一个多百分点,估计今年一二季度CPI涨幅可能回落,全年会呈现前低後高的态势.

他认为,虽然CPI和PPI涨幅均在回落,但因推动物价上涨的长期因素仍在,包括劳动力成本,原料价格等等,因此今年政府确定的CPI目标估计仍会在4%左右.

**相关背景**

--中央经济工作会议明确今年将保持"稳健"货币政策和"积极"财政政策.会议称,要确保政策的稳定性和连续性,中国要确保今年经济平稳增长和社会稳定,保持宏观调控政策和整体物价水平"基本稳定".