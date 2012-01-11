〔中国房地产〕今年商业地产料续升温,京沪甲级写字楼租金看涨--高纬环球

* 今年中国商业地产料持续升温

* 京沪甲级写字楼租金看涨

* 投资交易和并购将增加

路透北京1月11日电---全球领先私人房地产咨询服务公司--高纬环球周三称,在中国政府对住宅市场持续调控背景下,传统住宅市场投资投机的空间缩小,2012年中国商业地产料将持续升温,京沪甲级写字楼租金看涨.

高纬环球发布的报告并称,2012年中国地产业投资交易和并购将增加;受地价下跌影响,二、三线城市投资将倾向土地交易,而零售物业亦将越来越受投资者青睐.

"位於核心位置的成熟有租金收入的物业是大多数投资客户的首选,二、三线城市购物中心等零售物业也将是机构客户密切关注的收购对象."高纬环球中国区投资部董事叶成宇在发布会上称.

报告分析称,随着中国零售市场的发展迅速,国际零售商看好中国市场,迅速扩张将带动零售物业的租赁需求强劲.

同时,中国的工业物业市场将继续保持需求旺盛、租金上涨的局面,这一态势在北京、上海、成都、深圳重庆等城市表现得尤为明显.

在持续严厉调控政策下,目前中国住宅市场房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.去年底召开的中央经济工作会议强调,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.[ID:nCN1283394]

**京沪写字楼租金看涨**

高纬环球报告称,2011年中国写字楼租金上涨的趋势反映在大部分一二线城市;由於需求巨大,北京、上海甲级写字楼业主在2012年有望进一步利好,但有部分城市未来供应巨大.

"预计2012年北京、上海将继续保持业主市场状态,但租金上涨速度将放缓.而成都和广州,随着大量新项目入市,预计市场消化存量将面临一定压力."高纬环球中国区企业服务业务执行董事王铮表示.

DTZ戴德梁行亦在同日发布报告称,2012年北京的甲级写字楼租金有望进一步上涨;受核心区域带动,租金水平相对低的区域在2012年上半年将进行补涨.

高纬环球数据显示,2011年第四季度北京甲级写字楼空置率已降至2.7%,创过去十年来历史最低;从第三季度起,北京甲级写字楼租金超过上海,成为中国大陆租金最贵城市;上海第四季度甲级写字楼空置率亦再创本年度新低,下降至4.8%.(完)