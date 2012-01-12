(重温稿)〔路透调查〕韩国央行周五料按兵不动,多数分析师认为下步行动为降息

* 事项:韩国央行政策利率会议

* 时间:1月13日(周五),0100GMT左右公布决议

* 路透调查结果:18位分析师预计利率维持不变;多数料下一步行动是降息

**路透预估**

- 受访的18位分析师全体预计韩国央行周五将连续第七个月维持政策利率不变KROCRT=ECI,因来自通胀及经济放缓两方面的风险相互冲突.

- 17位分析师中有12位目前预测韩国央行对政策的下一步调整是降息.而12月调查时,认为下一步是加息和降息的受访分析师人数均等.

在预料下一步是降息的12位分析师中,多数认为央行会在6月底前行动.

以下是周五政策会议可能出现的几种结果:

**维持利率不变,暗示近期不会作出改变**

韩国央行很有可能维持政策利率不变,因目前依然存在着极高的不确定性因素,比如:欧元区债务危机,朝鲜(北韩)领导人金正日上月逝世後的接班形势仍不明朗.

韩国央行和政府此前已将政策重心放在控制通胀上,但企划财政部近来对经济放缓的忧虑语气有所加强,并决定扩大预算支出来支撑经济.

韩国央行总裁金仲秀料将略微强调对经济放缓的忧虑,但不会明确暗示短期内将加息.

此种结果的可能性:极高

市场反应:金融市场反应将不大,因投资者已消化了利率调整机率不大的预期.跟随利率预期而动的利率掉期衍生品利率和三个月银行间拆借利率之差正接近零.

**降息**

韩国央行可能会意外降息以支撑经济,应对出口降温和内需低迷的情况.这将成为央行自2009年初以来首度降息,此前曾五次加息,总计上调125个基点.

韩国央行总裁金仲秀或许会表示,通胀虽然现在持续高企,但将会逐步下行,这目前与经济成长放缓相比是个较小的问题.

金仲秀亦或称,小幅降息将不会大举刺激家庭债务,因监管机构已采用行政措施遏制借贷,且黯淡的经济前景令家庭不愿加大支出.

可能性:比以前略高

市场反应:公债价格将飙升,而韩元KRW=将下跌反应意外降息.股价.KS11将上涨,因借贷成本下滑的憧憬会激发股票买盘,但涨势可能有限.

**升息**

央行可能选择提高政策利率,以展现央行欲中止通胀失控的强烈意志.那麽这将会是当前此波由2010年中展开紧缩循环以来的第六度升息.

央行总裁金仲秀可能会强调,有监於通胀居高不下,且经济仍持续较上年成长,因此韩国的政策利率仍太低.他也可能表示经济放缓只是暂时性的.

他也可能表示,家庭负债高企问题,需要透过提高借贷成本、鼓励储蓄来改善.

可能性:低於以前

市场反应:公债价格将大跌,韩元则将温和上涨.但由於投资人并不期待央行未来将持续积极升息,所以冲击料将有限.(完)