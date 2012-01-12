美财长盖特纳呼吁中国合作防止核扩散

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月11日电---美国财政部长盖特纳本周访华就对伊朗实施更严厉制裁寻求中国支持，他周三呼吁中国合作防止核扩散。

盖特纳周三分别与中国国家副主席习近平和中国国务院总理温家宝举行了会晤。他与习近平会晤时强调，中美战略及经济合作已经成为头等大事。

“我们认为，在全球经济增长和金融稳定、防止核扩散方面，我们和你们的政府有着非常密切的合作关系，我们期待进一步的合作，”他告诉习近平。

盖特纳的亚洲之行，目的是为美国向伊朗实施更严厉制裁、限制石油收入流入德黑兰寻求支持。美国指责伊朗利用石油收入试图研发核武器，但伊朗称其核项目用於民用目的。

美国总统奥巴马近期签署了一项法案，对与伊朗央行合作的金融机构进行制裁。伊朗央行是其石油出口的主要结算中心。

中国支持联合国安理会呼吁伊朗停止铀浓缩活动的决议，但也致力於确保中伊能源关系不会受到影响。（完）