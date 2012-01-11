〔意大利财政〕1-9月预算赤字与GDP之比降至4.3%,但高於官方全年目标

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透罗马1月11日电---意大利国家统计机关ISTAT周三表示,2011年前九个月的公共预算赤字相当於国内生产总值(GDP)比例降至4.3%,低於2010年同期的4.6%.
赤字缩小的原因在於税收成长1.6%,高过支出增加的1.1%.
第三季赤字相当於GDP比例为2.7%,低於2010年第三季的3.5%.
ISTAT公布以下季度公共财政数据.所有数据皆以相当於GDP的比例表示.
公共预算赤字/盈余 税收 支出 基础财政收支余额*
2011年第三季 -2.7 43.7 46.4 1.7
2011年第二季 -3.4 44.3 47.7 1.8
2010年第三季 -3.5 43.8 47.3 0.6
*基础财政收支余额不含债务成本.
意大利2011年官方赤字相当於GDP比例目标为3.8%,较2010年的4.6%下滑.
今年赤字相当於GDP比例的目标为降至1.6%,主因该国将实施连串去年夏天以来通过的撙节措施,这些措施的目的是为避免痛苦的债务危机.(完)
--编译 张明钧;审校 田建华
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。