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债券 | 2012年 1月 11日 星期三 17:28 BJT

〔意大利财政〕1-9月预算赤字与GDP之比降至4.3%,但高於官方全年目标

路透罗马1月11日电---意大利国家统计机关ISTAT周三表示,2011年前九个月的公共预算赤字相当於国内生产总值(GDP)比例降至4.3%,低於2010年同期的4.6%.

赤字缩小的原因在於税收成长1.6%,高过支出增加的1.1%.

第三季赤字相当於GDP比例为2.7%,低於2010年第三季的3.5%.

ISTAT公布以下季度公共财政数据.所有数据皆以相当於GDP的比例表示.

公共预算赤字/盈余 税收 支出 基础财政收支余额*

2011年第三季 -2.7 43.7 46.4 1.7

2011年第二季 -3.4 44.3 47.7 1.8

2010年第三季 -3.5 43.8 47.3 0.6

*基础财政收支余额不含债务成本.

意大利2011年官方赤字相当於GDP比例目标为3.8%,较2010年的4.6%下滑.

今年赤字相当於GDP比例的目标为降至1.6%,主因该国将实施连串去年夏天以来通过的撙节措施,这些措施的目的是为避免痛苦的债务危机.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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