《独家新闻》中国银监会叫停票据类信托产品,防规避信贷管控(更新版)

(新增更多细节、评论和市场反应)

* 银监会窗口指导叫停票据类信托产品--消息

* 票据类信托快速增长,引发干扰信贷规模控制的担心--市场人士

* 市场迅速作出反应,转贴利率止跌企稳并有望走高

路透上海1月11日电---多位解情况的消息人士周三透露,中国银监会今日电话通知(窗口指导),要求信托公司停止发行票据类信托产品,显示该业务自去年下半年以来飞速增长,引起监管层对其可能干扰信贷规模控制的忧虑.

一位国有信托公司的高层对路透说,"今天才接到的电话通知,要求停止票据信托的发行,不让做了,估计以後也悬."

另一家大型信托公司信托经理亦表示,"我们今天接到通知不让做了,是'停止',不是'暂停',估计以後不让发了,可能是去年四季度票据信托发得有点狠."

路透尝试联系银监会,但尚未获得相关评论.

一位信托公司总经理详细解释了监管层的意图,他认为,监管层担心此项业务涉嫌变相逃避信贷规模管控,所以从初始环节加以控制.

"去年宏观调控信贷规模控制在7.5万亿,但因银信转让、票据、信贷资产转让等业务把信贷资产从表内转到了表外,监管层认为,这些做法变相逃避信贷管控,扰乱了宏观调控,其中信托起到了一定作用",他称.

他并表示,"我们因为净资本不足,所以没做几笔,但不少信托今年下半年跟多家银行发行了票据信托,银行票据借了信托渠道,不占用信贷规模,信托只是收入了千分之五左右的手续费,赚钱很轻松,一点风险都没有,所以信托也乐意这麽干."

随着中国信贷规模紧缩,企业贷款不易,一些银行借道票据信托以规避信贷规模控制,致使以往不受市场重视的票据类信托产品迅速崛起,引发市场和监管层的关注.

上海一银行交易员称,"我刚才都在考虑出(票)了,不能留着砸在手上啊!这个事情(票据类信托产品被叫停)的影响不亚於去年农信社的事."

本地媒体去年报导称,在信贷规模受到严格控制的情况下,河南地区一些农信社利用会计漏洞,通过票据买卖帮助银行腾挪贷款规模.日前监管层已对此开展检查,该地区农信社的此类票据业务也已停止.[ID:nCN1090270]此举令转贴利率扶摇直上,由5月底的6%左右直窜至近10%的高位.

上海另一银行人士也指出,信贷规模虽然年初较为宽松,但少了信托产品这一渠道其所能吸收的毕竟有限,而且随着信贷投放的增加,势必挤占票据规模.

中国票据市场转贴利率周三止跌企稳,市场传言银监会叫停票据类信托产品,担忧情绪令收票行明显减少,加上市场预期资金面将随春节临近日渐吃紧,预计转贴利率不日将掉头上行.[CN/CPCN] (完)