〔西班牙经济〕11月工业产出同比下降7%创两年来最低,逊於预期

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透马德里1月11日电---官方数据周三显示,西班牙11月工业产出降至25个月来的最低水准,跌幅大於预期,加剧了该国经济第四季呈现萎缩的预期.
西班牙国家统计局表示,经工作日调整後,西班牙11月工业产出较上年同期下降7%,跌幅甚至大於分析师预估的下滑6.0%.
西班牙10月工业产出修正为下降4.2%,初值为下滑4.5%.(完)
--编译 王翔琼;审校 白云
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。