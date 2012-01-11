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债券 | 2012年 1月 11日 星期三 18:10 BJT

〔西班牙经济〕11月工业产出同比下降7%创两年来最低,逊於预期

路透马德里1月11日电---官方数据周三显示,西班牙11月工业产出降至25个月来的最低水准,跌幅大於预期,加剧了该国经济第四季呈现萎缩的预期.

西班牙国家统计局表示,经工作日调整後,西班牙11月工业产出较上年同期下降7%,跌幅甚至大於分析师预估的下滑6.0%.

西班牙10月工业产出修正为下降4.2%,初值为下滑4.5%.(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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