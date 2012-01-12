中国启动大规模大熊猫野化放归活动

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
(本文由路透中文网编译提供)
路透都江堰1月11日电---中国大熊猫野化放归周三正式启动，这是中国让大熊猫重归野外的一次最大规模活动。
首次放归的六只大熊猫，是从成都大熊猫基地圈养的108只大熊猫中挑选出的，它们将入住森林面积逾130公顷的熊猫谷进行“野化训练”。
成都大熊猫繁育研究基地都江堰繁育野放研究中心熊猫谷一期工程落成仪式也於周三举行，出席仪式有官员、大熊猫专家和退役球星姚明等。
大熊猫是宝贵的自然财富，目前虽然脱离灭绝边缘，但仍面临采伐、农业及栖息地侵蚀等威胁。
被选中的大熊猫将逐批放归，并受到监控，等适应後会被放归范围更大的野生区域。
中国媒体报导称，自1983年以来，相继有10只大熊猫被放归野外，但仅有两只仍存活着，其中六只因体重骤减被重新带回圈养，另外一只被发现已死，余下一只据悉也已死亡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
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