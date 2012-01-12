中国网民数量超过五亿

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海1月11日电---中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的报告称，中国互联网用户已突破五亿人。截止到去年11月份，中国的网民数量已达到5.05亿。
CNNIC在上月底发布的一份报告中称，中国的网络普及率达到37.7%，较2010年年底提高了3.4个百分点。日本和韩国的网络普及率则超过70%。
新华社报导称，CNNIC在周三发布的一份报告中称，截止到去年11月份，中国的微博用户数量超过3亿人，而6月底的数量为1.95亿人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
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