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债券 | 2012年 1月 11日 星期三 23:38 BJT

〔标题新闻〕美国芝加哥联储总裁称FED正严密监测该国银行业的欧元曝险,但不过分担心

注: FED指美国联邦储备理事会(美联储,FED).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E7MF02H]

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