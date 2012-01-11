版本:
中国
债券 | 2012年 1月 11日 星期三 23:42 BJT

〔标题新闻〕意德两国领导人称除非在整个欧盟实施,非仅限於欧元区,才会支持徵收金融交易税

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CB4OB]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐