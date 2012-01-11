〔欧洲汇市〕英镑/美元触及三个月低位,受欧元/美元重挫拖累

* 英镑兑美元日内下跌1%,触及三个月低位1.5308美元

* 欧债危机及英国财政计划持续给予英镑兑欧元支持

* 但惠誉对欧元区的警告打压风险偏好

路透伦敦1月11日电---英镑兑美元周三追随欧元跌势触及三个月低位,因市场担心欧债危机将加剧,在各成员国很难就财政改革达成一致之际,令救助及信用评级遭调降的风险增加.

英镑兑美元GBP=D4在动荡交投中日内下跌1%,报1.5308美元,为10月初以来的最低位,因欧元兑美元重挫.尽管英镑兑美元走疲,但英镑兑全线走软的欧元仍守在16个月高位附近.

英镑走势因美元全线走坚而受挫,之前评级机构惠誉关於需要做出更多努力来防止欧元区解体的警告,促使投资者蜂拥逃向全球流动性最强的美元避险.

分析师们预计,若关於如何解决欧债危机的不确定性继续存在且压低欧元,英镑兑美元将录得更多跌幅.

若英镑兑美元跌穿1.5270美元,将令英镑跌至2010年7月以来的最低位.巴克莱资本预计,英镑兑美元在未来12个月将跌至1.50美元.

交易员们称,英镑兑美元的跌势是受宏观基金及美国投行卖盘所驱.

**欧元兑英镑可能下跌**

英镑兑美元下跌提振欧元兑英镑EURGBP=D4,欧元/英镑上涨0.3%,报0.8270英镑.交易员称,一家瑞士银行的强劲买需推高欧元兑英镑.

但是尽管周三欧元兑英镑录得升幅,却仍盘旋於本周稍早所及0.8222英镑附近.跌穿这一水准,将是欧元2010年9月以来最疲.

欧元周三在惠誉言论发表後遭遇全线卖压.惠誉称,欧洲央行(ECB)需要做出更多努力来支持意大利主权债.

Schneider FX的策略师Stephen Gallo表示,"考虑到欧元区情势的发展,我认为英国所面临的宏观经济风险将不会损及英镑买需."

他预计欧元兑英镑可能会跌低至0.79英镑,但补充说,这一跌势目前正受到英镑兑美元走势迟滞的阻扰.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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