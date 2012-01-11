〔英国债市〕英债期货大涨,因对欧元区的不安重燃

* 惠誉警告任何形式的欧元区解体将造成"灾难性"後果

* 市场担忧法国主权评等被调降的风险

* 今日进行的30亿英镑10年期英债标售需求稳健

* 市场关注英国央行和欧洲央行将於周四公布利率决定

路透伦敦1月11日电---英债期货周三跟随德债大涨,市场再度担忧法国评等可能遭调降,以及惠誉警告任何形式的欧元区解体都将造成"灾难性"後果.

一法国高级官员告诉路透,该国未获悉其AAA评等即将被调降的消息.但这并未阻止3月英债期货FLGH2日内收涨57个跳动点,报116.70.表现与可比德债期货FGBLH2一致.

市场周四的关注点将是英国央行的1月政策会议,和欧洲央行的月度政策决定和新闻发布会.多数经济学家预计,英国央行要等到2月才会宣布扩大量化宽松政策规模,因其现有购债计划已排到了本月底.

英债开盘走低,但之後受到提振,因英债和德债标售获强劲需求,且之後惠誉再度警告意大利债务负担对欧元区构成威胁.

德国总理梅克尔支持意大利最新撙节举措的讲话仅令不断增强的避险意愿短暂回落.

英国债务管理局表示,30亿英镑10年期英债标售投标倍数为2.15,高品质投标令收益率尾部仅为0.2个基点,为上次标售的四分之一.

德国进行的五年期德债标售也获稳健需求.

10年期英债收益率GB10YT=RR回落5个基点,报2.02%.10年期英债/德债收益率差持稳在略高於19个基点,距离一周高位不远.

标售前,10年期和更长年期英债表现不及较短期英债,但稍後表现超过後者.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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