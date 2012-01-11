〔欧元债市〕西班牙公债在标售前上涨,带领欧元区二线国家公债利差收窄

* 西班牙公债受国内买需提振,引领欧元区二线国家公债上涨

* 德国标售五年期公债得到强劲需求

* 下一个考验将是意大利和西班牙公债标售

* 市场再传法国评等将下调,抑制法国公债升势

路透伦敦1月11日电---西班牙公债周三上涨,带动较低评级的欧元区国家政府公债上涨,缓和明後两天西班牙和意大利标售公债前的融资忧虑,而德国五年期公债标售需求强劲後,德债收益率(殖利率)下跌.

西班牙的银行买入该国公债,扶助西班牙公债跑赢指标德债,且如果周四西班牙公债标售成功,将可能进一步令其收益率差收窄.不过分析师表示,鉴於欧债危机未有解决方案,西班牙公债升势将是昙花一现.

有关法国即将失去其AAA评等的市场传闻再起,提醒投资者债市已第三年受到债务危机的影响,引发法国公债回吐稍早相对於德债的升幅,且推动德债期货升至两个月高位.

投资者担心如果希腊未能和民间债权人达成协议以确保该国获得更多金援,将导致希腊违约,这一忧虑亦继续带动避险买盘.

尽管供应将至,西班牙公债较可比可比德债收益率差大幅收窄,10年期西班牙公债/德债ES10YT=TWEB收益率差日内收窄多至17个基点,至344个基点,本周迄今收窄40个基点.

意大利公债表现不及西班牙公债.10年期意大利公债IT10YT=TWEB/德债收益率差仅收窄约10个基点,前者收益率仅回落至略低於7%,这被视为难以维继的状况.

西班牙将在周四标售规模多至50亿欧元在2015年和2016年到期的公债,周五意大利标售多至47.5亿欧元的五年期公债.

市场再次传言法国的AAA评等即将被下调,增强了德债的上行动能,使3月德债期货FGBLH2迫近11月10日触及的139.58纪录高位.今日该合约收升63个跳动点,报139.35,而10年期法国公债/德债收益率差几无变动,持於136个基点左右,盘中收窄至131个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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