〔金属期市〕期铜升至一个月高位,延续前日涨势

* 期铜价格升至一个月高位

* 挪威Norsk Hydro计划削减其澳洲工厂的产量

* 期铜动能停滞在100日移动均线

* 欧元/美元跌至16个月低点

* 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金数据

路透伦敦/纽约1月11日电---期铜周三升至逾一个月最高水准,扩大前一交易日3%的升幅,且接近关键技术阻力位,如果升逾该阻力位,那麽可能将进一步上涨.

铜价升势与转向黄金和债券等资产避险的整体市场趋势背道而驰,此前惠誉对欧债问题发出了警告,这加重了人们对欧债危机对全球经济影响的担忧.

尽管避险交易打压了石油和谷物等商品市场,但工业金属持坚,受中国周二公布的12月铜进口量大增的数据激励,这是中国这一铜消费大国需求可能上升的信号.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨40美元,报每吨7,785美元,未能守住稍早升逾100日移动均线时的涨势.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2升3.30美分,或约1%,报每磅3.5460美元,盘中交投区间介於3.4705美元至3.5565美元.

从技术面来讲,铜价将继续受欧洲和中国数据的推动.

"目前我不会对金属走势过於乐观,过去几周铜价一直处於区间走势,上档受限於8,000美元左右,这都是受欧债危机影响,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.

惠誉发出警告後,欧元/美元跌至16个月低点,抑制了美元计价金属的进一步升势.

展望未来,大型独立大宗商品贸易公司托克(Trafigura)的首席分析师预计,今年底前,LME期铜价格将触及每吨近10,000美元的关口,期锡料升至每吨25,000美元至30,000美元,期锌可能触及每吨2,400至2,500美元.

**减产**

上月中国铝进口亦上升,这与减产消息一同支撑了铝价.

挪威Norsk Hydro是最新减产的铝生产企业,因经济具有不确定性且成本较高,该公司宣布计划在澳洲一工厂减产.

美国铝业(AA.N)是宣布减产以因应铝价急跌的首家企业,上周该公司将全球年炼能削减12%.

这可能暗示中国生产企业也将减产.

但仓库中仍有大量铝库存,抑制了铝价进一步上涨.

三个月期铝CMAL3微幅上升1美元,报每吨2,165美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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