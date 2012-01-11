〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货劲挫逾2%,因阿根廷出现降雨

路透芝加哥1月11日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三劲挫逾2%,为一个月来最大单日跌幅,交易商称,因阿根廷作物带的降雨量多与预期,且美元走强.
美国原油期货下跌逾1%,因对欧债危机的担忧再现,且数据显示美国原油库存猛增.这也对大豆期价不利.
在关键的美国政府月度和季度供需数据周四公布前,谷物交易商调整头寸.交易商预计,美国大豆供需状况将不会有重大调整,但关注南美产量预期下调.
World Weather Inc.表示,预计到周四,受干热天气侵袭的阿根廷玉米和大豆种植区将迎来雨量达1-2英寸的降雨,部分地区的降雨量将达到3-1/2英寸,降雨将接近覆盖阿根廷全国.交易商称,降雨给大豆作物生长带来的裨益大於玉米作物,缓解大豆的供应忧虑.
一韩国饲料生产商透过标购购买11.8万吨玉米,5.5万吨饲料用小麦和5.5万吨豆粕,交割日期在4-5月.
CBOT-1月大豆合约SF2跌26-1/4美分,报每蒲式耳11.97-1/2美元.
CBOT-1月豆油合约BOc1跌0.61美分,报每磅51.59美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1跌9美元,报每短吨310美元.
今日CBOT大豆预估成交量为177,129口,豆油为83,547口,豆粕为77,603口.
以下为CBOT农产品期货在2007GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 651.50 -0.50 -0.1% 0.8%
CBOT大豆Sc2 1203.00 -29.00 -2.4% 0.4%
CBOT豆粕SMc2 310.00 -9.00 -2.8% 0.2%
CBOT豆油BOc2 51.59 -0.61 -1.2% -1.0%
CBOT小麦Wc1 641.00 1.25 0.2% -1.8%
CBOT稻米RRc2 1458.00 2.50 0.2% -0.2%
欧盟小麦BL2X1 201.50 -0.25 0.1% -0.5%
美国原油期货CLc1 100.93 -1.31 -1.3% 2.1%
道琼工业指数.DJI 12,433 -30 -0.2% 1.8%
现货金XAU= 1639.40 6.91 0.4% 4.8%
欧元/美元EUR= 1.2699 -0.0075 -0.6% -1.9%
美元指数.DXY 81.3320 0.5270 0.7% 1.4%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1193 -65 -5.2% -31.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿