〔全球金市〕金价触及一个月高位,没有追随欧元下跌

* 金价打破和欧元亦步亦趋的关系,受助於基金买盘
* 金价重上切入位在每盎司1,635美元的200日移动均线上方
* 金价上涨,因中国进口数据显示需求强劲
* 市场关注周四美国公布的一周初请失业金人数
路透纽约/伦敦1月11日电---金价周三升至一个月高位,打破和欧元及股市亦步亦趋的关系,因中国实货需求强劲的凭证燃点基金买盘.
金价连升两天,欧元兑美元触及16个月低位,此前评级机构惠誉警告,如果欧洲央行不愿意采取更积极的行动应对欧债危机,将对欧元区造成惨淡的後果.
2012年迄今金价累计上涨约5%,似乎结束了黄金与风险资产紧密和正向的连系.之前两个月,在美元走强时,金价倾向下跌,和欧元走势亦步亦趋.
不过一些分析师表示,金价的升势可能昙花一现,因尽管市场担忧欧元的存活,但黄金仍未能吸引避险买盘.
"过去几年美元上涨不利商品.只要美元处於上行趋势,现阶段我仍不太看好金价,"S&P Capital IQ首席技术策略师Mark Arbeter说.
在1936GMT,现货金XAU=升0.3%,报每盎司1,637.51美元.美国2月期金GCG2收升8.10美元,报每盎司1,639.60美元,成交量和30天均值一致.
金价上涨,推动金价重上切入位在每盎司1,635美元的200日移动均线上方.金价在过去约三年守住200天移动均线,但在去年12底失守.
汇丰首席商品分析师James Steel说,黄金从宏观对冲基金的买盘得到支持.
周三金价升至一个月高位1,646.90美元,增强投资者买入黄金的信心,特别是鉴於印度卢比兑美元上涨,印度的黄金需求得到改善,及中国黄金进口增加.
香港政府统计处的数据显示,香港11月流入中国内地的黄金量环比增长近20%至102.53吨.去年1-11月,香港流入中国内地的黄金数量达389.30吨.[ID:nCH0093245]数据显示了实货买需支持金市,令投资者感到安慰.全球第二大黄金买家中国在本月迎接新年,此为购买黄金的重要档期.
分析师表示,随着金价上涨,期金成交量增加,暗示金市前景改善.
根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据,周二指标期金合约成交量达到其一个月来最高.
现货白银XAG=跌0.3%,报每盎司29.85美元.
现货铂金XPT=连升三天,涨1.6%,报1,484.75美元.
现货钯金XPD=上升1%,报639.75美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX2月黄金期货 1639.60 8.10 0.5 1630.80 1648.00 125,781
COMEX3月白银期货 29.89 0.075 0.3 29.545 30.235 35,259
COMEX1月铂金期货 1497.70 33.10 2.3 1463.50 1501.50 8,835
COMEX3月钯金期货 645.65 10.45 1.6 632.00 649.00 2,238
现货金 XAU= 1637.51 5.02 0.3 1631.30 1646.90
现货银 XAG= 29.850 -0.080 -0.3 29.600 30.240
现货铂金 XPT= 1484.75 23.25 1.6 1465.50 1496.00
现货钯金 XPD= 639.75 6.25 1.0 633.50 646.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 王洋
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