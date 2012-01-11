《欧洲金融焦点》希腊换债谈判难达目标,政府或需增加出资--消息人士

银行业和投资基金几个月来一直在同希腊政府商议债券交换计划,以便在2020年之前将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比从目前的160%降至120%这一更加可控水准.此事是国际贷款机构对希腊提供第二期1,300亿欧元援助计划的关键.