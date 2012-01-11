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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 06:49 BJT

《欧洲金融焦点》希腊换债谈判难达目标,政府或需增加出资--消息人士

路透法兰克福1月11日电---欧洲银行业高层人士周三表示,有关民间债权人为希腊第二轮援助计划提供部分资金的谈判进展不顺利,因此欧元区各国政府增加对该计划出资的可能性增大.

"政府正在考虑增加出资比例,"一位了解会谈情况的银行界人士称.

银行业和投资基金几个月来一直在同希腊政府商议债券交换计划,以便在2020年之前将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比从目前的160%降至120%这一更加可控水准.此事是国际贷款机构对希腊提供第二期1,300亿欧元援助计划的关键.

在这些谈判中,银行业已同意"自愿"对所持有希腊债务作出50%的扣减,但仍然需要作出更多让步.由於这一原因,一些投资者自愿参与该计划的意愿大大降低.

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