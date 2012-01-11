《欧洲金融焦点》希腊换债谈判难达目标,政府或需增加出资--消息人士

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透法兰克福1月11日电---欧洲银行业高层人士周三表示,有关民间债权人为希腊第二轮援助计划提供部分资金的谈判进展不顺利,因此欧元区各国政府增加对该计划出资的可能性增大.
"政府正在考虑增加出资比例,"一位了解会谈情况的银行界人士称.
银行业和投资基金几个月来一直在同希腊政府商议债券交换计划,以便在2020年之前将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比从目前的160%降至120%这一更加可控水准.此事是国际贷款机构对希腊提供第二期1,300亿欧元援助计划的关键.
在这些谈判中,银行业已同意"自愿"对所持有希腊债务作出50%的扣减,但仍然需要作出更多让步.由於这一原因,一些投资者自愿参与该计划的意愿大大降低.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。