〔欧洲金融〕欧洲央行必须有更多作为,避免欧元区瓦解--惠誉

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 惠誉称,欧洲央行应购买更多欧元区公债
* 惠誉警告称,欧元区瓦解将带来剧变
路透法兰克福1月11日电---惠誉主权评级部主管David Riley周三称,欧洲央行应当进一步购买欧元区受困国家公债,以支持意大利,防止欧元区出现瓦解"剧变".
Riley在欧洲的一次路演中对投资者称,若欧元区解体,将对全球经济产生灾难性影响,尽管这并不是惠誉的基准情景假设,但若意大利无法摆脱债务困境,这种情况就有可能发生.
"欧元终结将会引发剧变.欧元是一种储备货币,"Riley说道,"这会对金融和政治稳定产生怎样的影响?"
"如果意大利走不出困境,很难相信欧元还能继续存在,"他还补充称,尽管许多人认为意大利的政治和经济重要性不容许其倒下,"但同样也可以说它的规模太大因而救不起".
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。