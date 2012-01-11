〔欧洲金融〕欧洲央行必须有更多作为,避免欧元区瓦解--惠誉

* 惠誉称,欧洲央行应购买更多欧元区公债

* 惠誉警告称,欧元区瓦解将带来剧变

路透法兰克福1月11日电---惠誉主权评级部主管David Riley周三称,欧洲央行应当进一步购买欧元区受困国家公债,以支持意大利,防止欧元区出现瓦解"剧变".

Riley在欧洲的一次路演中对投资者称,若欧元区解体,将对全球经济产生灾难性影响,尽管这并不是惠誉的基准情景假设,但若意大利无法摆脱债务困境,这种情况就有可能发生.

"欧元终结将会引发剧变.欧元是一种储备货币,"Riley说道,"这会对金融和政治稳定产生怎样的影响?"