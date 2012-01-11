〔货币市场〕货币市场基金继续减持欧元区银行票据,融资压力依然紧绷

路透纽约1月11日电---摩根大通证券周三称,美国初级货币市场基金在12月进一步减持欧元区银行的票据,不过步伐有所放慢,而投资者则继续对冲任何银行倒闭的风险.

"欧元区银行票据12月继续从初级货币市场基金的投资组合中撤出,但是流出速度有所放慢,因过去一年近70%的这些曝险已经从初级基金的投资组合中消除,"摩根大通证券在客户报告中称.

根据摩根大通,初级货币基金12月净流出26亿美元,11月为净流入40亿美元.去年对欧洲银行信贷的风险敞口减少3,470亿美元,其中3,310亿美元是欧元区的银行信贷曝险.摩根大通估计,风险敞口减少最大的三个信贷来源国是法国、德国和英国.

虽然欧洲央行(ECB)向金融系统注资,但欧洲的融资压力预计短期内不会消失.

欧元三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=周三从上日的1.20929%降至1.19929%.

三个月欧元Libor较隔夜指数互换利率的利差EUREON3M=报85个基点,日内下降1个基点,但接近12月触及的2009年3月以来高位93基点.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)较隔夜指数互换利率的利差EURIBOR3MD=EUREON3M=日内交投中报90基点,12月曾触及约100基点的2009年2月以来高点.(完)