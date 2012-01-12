加拿大总理哈珀计划下月访华

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华1月11日电---加拿大总理哈珀(Stephen Harper)计划下月访问中国，鉴於美国决定推迟批准建设从艾伯塔省到德克萨斯州的一条重要输油管道，加拿大政府有意为该国的油砂原油打开新市场。
在哈珀与中国驻加拿大大使会晤後，加拿大总理办公室周三发表声明称，哈珀将在2月的第二周访华，旨在加深与中国的经济联系。
美国政府於去年11月称，将推迟批准加拿大管道输气公司TransCanada (TRP.TO)的Keystone XL输油管道的建设。哈珀此後表示，他将关注亚洲市场。
他上月在接受CTV电视台采访时表示：“关於原油出售以及我们的能源产品销售到亚洲，我是非常认真的。”
推动对中国石油出口的最简单方式便是通过安桥能源公司(ENB.TO)的安桥北关网线(Northern Gateway)管道。该管道可将原油从加拿大艾伯塔省运送至太平洋沿岸。
哈珀将在访问期间会见中国国家主席胡锦涛以及国务院总理温家宝。
哈珀在声明中表示：“通过加深经济联系，我们政府致力於推动中加关系进一步发展。”
哈珀2006年就任加拿大总理，2009年12月首次进行对华访问。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
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