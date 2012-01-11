全球外汇市场1月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
1月11日(三)
2350 - 日本银行12月放贷.
2350 - 日本11月经常帐.
1月12日(四)
0120 - 美国财长盖特纳和日本财务大臣安住淳举行记者会.
0430 - 日本央行首席经济学家前田英治讲话.
0500 - 日本12月服务业景气判断指数.
0630 - 法国消费者物价调和指数12月终值.
0645 - 惠誉发布对欧洲主权、银行和其他借款者的信用评级展望.
0700 - 日本财务大臣安住淳讲话.
0700 - 德国消费者物价指数(CPI)12月终值.
0700 - 德国消费者物价调和指数(HICP)12月终值.
0745 - 法国11月年度迄今预算.
0745 - 法国11月经常帐.
0900 - 意大利11月工业生产.
0930 - 英国11月工业生产.
0930 - 英国11月制造业产出.
1000 - 欧元区11月工业生产.
1200 - 英国央行货币政策决议.
1230 - 美国12月零售销售.
1230 - 美国1月7日止当周初请失业金人数.
1245 - 欧洲央行(ECB)宣布利率决议.
1500 - 美国11月企业库存.
1900 - 美国12月联邦预算.
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表.
2350 - 日本资本流动数据.
2350 - 日本货供额.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
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