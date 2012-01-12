伊朗一名核科学家遭炸弹袭击死亡

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月11日电---伊朗一名核科学家周三乘汽车出行时，遭骑摩托车的人炸弹袭击死亡。伊朗谴责以色列和美国间谍是幕後黑手，但坚称此举不会影响其核项目进展。
这是两年来第五起伊朗技术专家白天遭袭事件。当时正是早高峰时段，32岁的化学工程师艾哈迈迪-罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）坐在其银色轿车内，经过德黑兰一所大学附近的一条繁忙街道时，汽车被安置了磁性炸弹，随後爆炸。伊朗媒体称，司机也在袭击中丧生，一名路人受轻伤。
以色列拒绝置评。但以色列军方负责人周二曾称，伊朗将遭遇更多神秘的灾难。白宫目前力争中俄支持制裁伊朗，但否认美国参与此事，并对袭击进行谴责。
独立分析人士认为，以色列或西方是袭击主谋看似合理，但也不排除伊朗内讧或其他地区利益团体在虚张声势等。
伊朗已启动地下铀浓缩工厂，并以间谍罪判处一名美国人死刑。西方国家称伊朗试图制造核武器，但伊朗称其仅出於和平目的，拒绝停止核项目，因而欧美近期考虑对伊朗石油出口实施禁运。
伊朗曾威胁称，若其石油出口遭到制裁，将封锁霍尔木兹海峡，阻断西方在海湾的石油供应。
美国国务卿希拉里称，伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡是挑衅行为，很危险，并重申美国没有参与艾哈迈迪-罗尚遇害事件。
分析人士认为最新暗杀事件更像是为挫败伊朗核项目的长期、隐秘努力，而非对近期事态的回应。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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