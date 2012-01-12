伊朗一名核科学家遭炸弹袭击死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰1月11日电---伊朗一名核科学家周三乘汽车出行时，遭骑摩托车的人炸弹袭击死亡。伊朗谴责以色列和美国间谍是幕後黑手，但坚称此举不会影响其核项目进展。

这是两年来第五起伊朗技术专家白天遭袭事件。当时正是早高峰时段，32岁的化学工程师艾哈迈迪-罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）坐在其银色轿车内，经过德黑兰一所大学附近的一条繁忙街道时，汽车被安置了磁性炸弹，随後爆炸。伊朗媒体称，司机也在袭击中丧生，一名路人受轻伤。

以色列拒绝置评。但以色列军方负责人周二曾称，伊朗将遭遇更多神秘的灾难。白宫目前力争中俄支持制裁伊朗，但否认美国参与此事，并对袭击进行谴责。

独立分析人士认为，以色列或西方是袭击主谋看似合理，但也不排除伊朗内讧或其他地区利益团体在虚张声势等。

伊朗已启动地下铀浓缩工厂，并以间谍罪判处一名美国人死刑。西方国家称伊朗试图制造核武器，但伊朗称其仅出於和平目的，拒绝停止核项目，因而欧美近期考虑对伊朗石油出口实施禁运。

伊朗曾威胁称，若其石油出口遭到制裁，将封锁霍尔木兹海峡，阻断西方在海湾的石油供应。

美国国务卿希拉里称，伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡是挑衅行为，很危险，并重申美国没有参与艾哈迈迪-罗尚遇害事件。

分析人士认为最新暗杀事件更像是为挫败伊朗核项目的长期、隐秘努力，而非对近期事态的回应。（完）