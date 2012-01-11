《美债周四展望》财政部将标售30年期公债,投资者拭目以待

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 惠誉对欧元区的警告令投资者感到不安

* 美联储买进22.5亿美元长期公债

* 美国财政部的10年期公债标售中,收益率创下纪录低位

* 美联储称美国经济正在温和扩张

* 周四财政部将标售30年期公债

路透纽约1月11日电---美国公债价格周三上涨,因对意大利及欧元区即将进行的标债的担忧令投资者再度忧心欧元区状况,激起了市场的避险需求.

在这种需求的影响下,美国财政部的210亿美元10年券续发中,收益率创下1.90%的纪录低点,打破了去年9月创下的前低2%.

Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer表示:"美国公债市场的坚挺可归因于欧洲忧虑引发了避险情绪,以及有关欧元区将解体的传言....对於10年券乃至整个美国公债市场,有着明显的需求."

在午盘交易中,指标10年期公债价格上升半个点,收益率US10YT=RR报1.91%.

欧元兑美元EUR=下跌0.8%至1.2672,周一曾创下16个月低点1.2666.此前惠誉表示,欧洲央行需要加大其欧元区公债购买数量来扶助意大利,以避免欧元"暴跌".

此外,未来两日意大利和西班牙将标债,在此之前投资者也很谨慎.与此同时一些欧元区资深银行家称,有关民间部门参与希腊救助计划的谈判进展的非常不顺利.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)买进22.5亿美元2036年和2041年到期的公债,该操作也扶助美国公债市场.

Wells Fargo Advantage Funds首席固定收益产品策略师Brian Jacobsen说:"美联储在市场上伺机买入."

Jacobsen表示,一些市场人士可能也在买进长券,揣测美联储可能开始另一轮量化宽松.美联储之前已买债以压低利率,并刺激经济成长.

美联储曾表示,在2011年底前经济持续温和扩张,但就业市场疲弱仍抑制薪资的成长.

美联储在褐皮书中称,美国经济前景较为稳定,出现缓慢改善.[ID:nCN1332680]

公债市场将评估初请失业金人数(预估为37.5万人),以及12月零售销售(料成长0.3%).但有关欧洲能否避开衰退及稳住其债务问题的看法,可能再度主导交投方向.

"10年期公债收益率近2%,目前被认为是上限,部分是因为欧洲方面有短期的风险,"ING Investment Management固定收益宏观策略主管Rob Robis表示."这让大家小心翼翼,并带动了美债的需求."

美国财务部并将续发130亿美元的30年期公债,料将吸引稳健需求.CRT Capital Group Treasury策略师Ian Lyngen指出,周三标售的10年券吸引投资基金大举买进.

他表示,欧元逼近2010年8月的低位,暗示是美债不错的买进机会,但收益率应该仍在区间内.(完)

--编译 王洋/戴素萍;审校 徐文焰/吴云凌

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>