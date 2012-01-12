美国与加拿大经济指标预测--1月12日-1月19日****

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透1月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月9日当周---------------------------------
1月12日(四)
1330 美国零售销售(较上月) 12月 +0.3% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较上月) +0.3% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 37.5 37.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.325
续请失业金人数(万人) 12月31日当周 359.5 359.5
1500 美国企业库存 11月 +0.4% +0.8%
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字810 赤字1,373
1月13日(五)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差450 逆差434.7
1330 美国进口物价 12月 -0.1% +0.7%
出口物价 +0.1% +0.1%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差5 逆差8.9
进口(亿加元) -- 392.6
出口(亿加元) -- 383.7
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月初值 71.5 69.9
现况指数 80.2 79.6
预期指数 65.0 63.6
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月6日当周 -- 120.2
-----------------------------------1月16日当周--------------------------------
1月16日(一)
暂无重要经济指标公布.
1月17日(二)
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 11.75 9.53
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
1月18日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月13日当周 -- 177.1
再融资指数 -- 3,560.6
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月14日当周 -- -5.4%
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) -- +5.7%
核心PPI(较上月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月14日当周 -- +3.3%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流出488
外资购买美国公债(亿美元) -- 76
1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.2%
产能利用率 78.0% 77.8%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 21 21
1月19日(四)
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.1% +3.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 12月 -- -0.1%
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 68.3 68.5
建筑许可年率(万户) 68.0 68.0
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 1月7日当周 -- --
1330 加拿大制造业销售 11月 -- -0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 11.7 10.3
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 12月 -- 0.83 (完)
--编译 王兴亚;审校 吴云凌
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。