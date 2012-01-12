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市场报道 | 2012年 1月 12日 星期四 08:22 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月12日-1月19日****

路透1月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------1月9日当周---------------------------------

1月12日(四)

1330 美国零售销售(较上月) 12月 +0.3% +0.2%

扣除汽车的零售销售(较上月) +0.3% +0.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 37.5 37.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.325

续请失业金人数(万人) 12月31日当周 359.5 359.5

1500 美国企业库存 11月 +0.4% +0.8%

1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字810 赤字1,373

1月13日(五)

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差450 逆差434.7

1330 美国进口物价 12月 -0.1% +0.7%

出口物价 +0.1% +0.1%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差5 逆差8.9

进口(亿加元) -- 392.6

出口(亿加元) -- 383.7

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月初值 71.5 69.9

现况指数 80.2 79.6

预期指数 65.0 63.6

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月6日当周 -- 120.2

-----------------------------------1月16日当周--------------------------------

1月16日(一)

暂无重要经济指标公布.

1月17日(二)

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 11.75 9.53

1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%

1月18日(三)

1200 美国抵押贷款指数 1月13日当周 -- 177.1

再融资指数 -- 3,560.6

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月14日当周 -- -5.4%

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) -- +5.7%

核心PPI(较上月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.7% +2.9%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月14日当周 -- +3.3%

1400 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流出488

外资购买美国公债(亿美元) -- 76

1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.2%

产能利用率 78.0% 77.8%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 21 21

1月19日(四)

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% 持平

(较上年同期) +3.1% +3.4%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1330 美国实质所得 12月 -- -0.1%

1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 68.3 68.5

建筑许可年率(万户) 68.0 68.0

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 1月7日当周 -- --

1330 加拿大制造业销售 11月 -- -0.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 11.7 10.3

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 12月 -- 0.83 (完)

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

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