巴基斯坦国防秘书遭免职 领导层危机加深

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡1月11日电---巴基斯坦军方周三称与文人政府关系的恶化将带来“严重後果”，该国总理吉拉尼(Yusuf Raza Gilani)将一名国防高官免职，国家领导层危机加深。
巴基斯坦军方一直与文职领导人不和，并在巴基斯坦64年独立历史中的大部分时间处於统治地位。
“备忘录门”使巴军方和政治家的紧张关系跌入自该国恢复文人统治以来的低谷。去年遭泄露的一份备忘录显示，巴政府担心军方发动政变，寻求美国出面向军方施压。
巴领导层的紧张关系使该国稳定性更加令人担忧。
吉拉尼办公室表示，政府已解除了国防秘书纳伊姆·哈立德·罗德希(Naeem Khalid Lodhi)的职务，因其“严重不端行为和不法行为给政府机构之间制造了误会”。罗德希是负责军事事务的最高级别文官官员。
美国拒绝就此事作出推测，国防部发言人称此事为内部政治事件，称这不会阻止美国改善两国关系的努力。
巴基斯坦最高法院正在调查“备忘录门”。吉拉尼本周对中国一家新闻网站表示，军方在未得到政府批准的情况下对调查发表意见，此举破坏了宪法。
巴军方周三对吉拉尼指责其违宪的说法进行谴责。
“没有什麽比总理提出的指控更严重的了。”“这会造成非常严重的分歧，并可能会给国家带来严重後果。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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