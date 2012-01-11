〔金砖国家〕1月11日股汇市收盘纵览

路透1月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月11日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.02%,报948.65点.
中国股市:小幅收跌,终止此前连续三日涨势.分析人士指出,短线大盘累计升幅较大引发获利回吐压力,令股指有震荡整理需求,而此轮反弹行情的幅度将取决於近期政策利好兑现及信贷投放力度.沪综指.SSEC收报2,276.046点,跌9.698点或0.42%,昨日该股指曾创下近一个月来高点.今日沪市A股成交额缩窄至741亿元人民币,昨日为908亿元.[.SSCN]
香港股市:连续第三日走强,受中国资源相关类股强势助推,未受内地股市四日来首次收低的影响.恒生指数.HSI收高0.78%至19,151.94点.恒生国企指数.HSCE亦收高0.99%,报10,517.07点.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三继续微幅收低,但日间高低价差较前期有所加宽.隔夜海外美元走势趋於平稳,致今日中间价变动不大,人民币短期缺乏明显方向感.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水365点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3520元.[ID:nCN1331766][CNY/CN]
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印度股市:收盘变动不大,市场交投谨慎且震荡,周四将公布工业产生数据,此外季度企业业绩报告料将显示盈利增长放缓.指标BSE指数.BSESN收高0.07%,或10.77点,报16,175.86点.16支成分股上涨.该股指2011年下跌近25%.[.BO]
印度汇市:印度卢比结束连续三个交易日的涨势并收低,全天交投震荡.石油进口商的美元买需和欧元疲软对卢比构成压力.卢比兑美元INR=D2收报51.90/91,较周二收位51.70/71下跌0.4%.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,452.690点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.2%,报783.40点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.74%,报31.7925卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.02%,报40.3351卢布.
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巴西股市:拉美股市小幅上涨,巴西股市受益於市场预期中国或将籍出更多经济刺激措施.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.26%,报59,962点,创7月底来最高收位.[ID:nN1E80A0AD]
巴西汇市:巴西雷亚尔走软,因欧债疑虑缓持续.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑0.31%,报1.8055,为三个交易日来首次下滑.[ID:nL1E8CB89X]
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南非股市:自四周高位滑落,并结束连续三日的涨势,因欧债疑虑重现,但指标股指仍处於纪录高位区间内.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.7%,报29,276.38点,距离近一年前触及的纪录高点30,197.81不远.综合指数.JALSH亦跌0.58%,报32,827.05点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元走软,交投在欧元命运受到警告之时所创低点,当时投资者抛出风险资产,比如兰特,但此後兰特稍有反弹.南非兰特兑美元ZAR=D3跌0.8%,报8.1670.[ZAR/](完)
--编译 侯向明;审校 孙茉莉