《综述》美联储官员对未来货币政策宽松程度看法相左

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透伊利诺伊州1月11日电---究竟应该以多大力度的措施来刺激经济增长并降低失业率,美国联邦储备理事会(美联储,FED)的高层官员们周三就这一问题发表了相左的观点.
芝加哥联储总裁埃文斯表示,他倾向於美联储为上调利率设定具体的失业率和通胀率门槛,以此强化联储维持利率在近零水准的承诺.
"数据还不够强劲,也不够一致,不足以做出增长动能正在加大的判断,"埃文斯说,表明他倾向於维持指标利率不变至少到2013年中期.
不过费城联储总裁普洛瑟认为或需更早升息.他表示,尽管通胀已经放缓,但2011年仍高於预估水平,政策制定者需要做好撤除宽松货币政策的准备.
"通胀通常是逐渐发生的,如果货币政策等待很久才作出反应,修正的代价将非常高昂,"他说,"在货币政策宽松程度的问题上,我们仍需要保持谨慎."
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。