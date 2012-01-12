《综述》美联储官员对未来货币政策宽松程度看法相左

路透伊利诺伊州1月11日电---究竟应该以多大力度的措施来刺激经济增长并降低失业率,美国联邦储备理事会(美联储,FED)的高层官员们周三就这一问题发表了相左的观点.

芝加哥联储总裁埃文斯表示,他倾向於美联储为上调利率设定具体的失业率和通胀率门槛,以此强化联储维持利率在近零水准的承诺.

"数据还不够强劲,也不够一致,不足以做出增长动能正在加大的判断,"埃文斯说,表明他倾向於维持指标利率不变至少到2013年中期.

不过费城联储总裁普洛瑟认为或需更早升息.他表示,尽管通胀已经放缓,但2011年仍高於预估水平,政策制定者需要做好撤除宽松货币政策的准备.