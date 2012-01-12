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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 08:17 BJT

〔韩国股市〕小幅高开,银行股领涨

路透首尔1月12日电---韩国股市周四小幅高开,银行股领涨.

新韩金融集团(055550.KS)升1.03%,韩亚金融集团(086790.KS)上涨0.74%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11涨0.24%,至1,850.1点.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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