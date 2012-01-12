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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,西班牙和意大利标售公债前市场情绪紧张

路透东京1月12日电---日股日经指数周四盘初下跌,市场在西班牙和意大利公债标售前情绪紧张.此前惠誉警告欧元区瓦解风险,并且有关法国AAA评级调降的言论再起.

不过,美国数据给日本股市提供一些支撑.

日经指数.N225盘初跌0.3%,至8,426.59点,低於接近8,485的25日移动均线.东证股价指数.TOPX下滑0.3%,至731.61点.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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