《全球重要经济事件一览表》--1月12日-1月19日

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1月12日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後将公布利率决定并召开新闻发布会.

东京--美国财政部长盖特纳访问日本,并会晤日本首相野田佳彦和财务大臣安住淳.

仰光--日本经济产业大臣枝野幸男将访问缅甸(至1月14日).

伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(最後一日).

巴黎--惠誉公布欧洲主权国家、银行业和其他借贷方的债信评等展望(0645).

1月13日(五)

缅甸NEYPYIDAW--日本经济产业大臣枝野幸男继续访问缅甸(至1月14日).

里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会年度经济展望会议上,发表题为"2012年1月经济展望"的演讲(1745).

印第安纳州卡梅尔--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在印第安纳州银行家协会"2012年经济前景论坛"发表演讲(1800).

加州圣巴巴拉市--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克将在加州银行家协会银行总裁研讨会上发言(1610).

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在Edward Jones年度会议上讲话,主题为"美国经济和货币政策"(1815).

1月14日(六)

雅典--来自欧盟和国际货币基金会(IMF)的一组检查人员将到访希腊,并对整改进程展开检验(至1月16日).

1月16日(一)

东京--日本央行总裁白川方明料将在分行经理会议上致开幕词.日本央行还将公布地区经济评估报告.

巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)将在科法斯(Coface)国家风险研讨会上演讲(1130).

1月17日(二)

维也纳--中欧暨东欧论坛.第一日发言嘉宾包括:欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼(0740)、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800)、哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915)、拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).

渥太华--加拿大央行公布政策利率决议.

华盛顿--联邦存款保险公司(FDIC)将召开会议,并就适用於资产规模在100亿以上,但低於500亿的银行压力测试规则进行投票(1500).

1月18日(三)

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.

维也纳--中欧暨东欧论坛.第二日发言嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830)、匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)、捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).

巴黎--国际能源署(IEA)将公布每月原油市场报告(0900).

1月19日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长会议(至1月20日).

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布每月公告(0900).

阿布扎比--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合酋长国央行行长Sultan Nasser al-Suweidi在与海湾阿拉伯国家央行进行欧元系统研讨会後,召开新闻发布会(1200).

巴黎--第21届经济合作暨发展组织(OECD)公共债务管理全球论坛(至1月20日).

巴黎--法国央行副总裁Anne Le Lorier将在法国债券和外汇专家协会组织的一会议上演讲(1400).

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚将在法国债券和外汇专家协会组织的一会议上演讲(1400).

挪威NOREFJELL--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在2012年地产周会议上演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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