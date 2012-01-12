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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 08:42 BJT

〔中国个股〕中国建筑预计2011年净利润同比增约40%,地产销售额增逾三成

路透上海1月12日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四发布业绩预增公告,根据初步测算,其2011年归属於上市公司所有者的净利润预计同比增长40%左右.

中国建筑2010年归属於上市公司所有者的净利润为92.4亿元人民币.

中国建筑并公布去年经营情况简报显示,2011年实现新签合同额8,514亿元,同比增14.6%;地产业务销售额895亿元,同比增33.8%.

期内该公司新购置土地储备2,218万平方米,截至去年末土地储备为6,833万平方米.

中国建筑周三收报3.04元,最近一个月累计下跌1.30%.(完)

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--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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