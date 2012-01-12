〔中国个股〕中国建筑预计2011年净利润同比增约40%,地产销售额增逾三成

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透上海1月12日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四发布业绩预增公告,根据初步测算,其2011年归属於上市公司所有者的净利润预计同比增长40%左右.
中国建筑2010年归属於上市公司所有者的净利润为92.4亿元人民币.
中国建筑并公布去年经营情况简报显示,2011年实现新签合同额8,514亿元,同比增14.6%;地产业务销售额895亿元,同比增33.8%.
期内该公司新购置土地储备2,218万平方米,截至去年末土地储备为6,833万平方米.
中国建筑周三收报3.04元,最近一个月累计下跌1.30%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。