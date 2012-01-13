《特写》购票新招难疏中国春运大潮,寄望高铁提升"边际运力"

* 铁道部今年新推电话和网络购票

* 春运的供需矛盾将长期存在

* 寄望高铁发展有效提升边际运力

作者 宿泱韫

路透北京1月13日电---中国人春节回家过年的传统,堪比世界上最大规模的"候鸟迁徙".而紧张,无奈,失望,窝火,抓狂...是每个买不到车票的思乡人的真切心理感受.

虽然近两年"大跃进式"建设让中国铁路运力大有提高,而铁道部今年也推出电话和网络订票服务,但年年春运期间近2.5亿人次的铁路客运量,令"一票难求"的局面并没有太大改观.

在某大型跨国公司任职、老家在西北的小刘对此体会颇深,在连续几天清晨冒着严寒守在火车站售票点、在家继续刷网页、打爆电话仍"一无所有"後,他不得不选择了民航.

"我真的已经不着急了,因为年年都这样,"而在北京工作的江西人张婧就淡定许多,春节火车票属於刚需,而且是紧缺商品,肯定都是不够的啊,无论是排队,上网还是电话,不够就是不够,总会紧张的."

做为一名普通消费者,张婧的话揭示无疑已揭示出"春运难"的本质:就算是中国铁路运输在过去两年已经历爆炸式增长,供需矛盾的经济规律仍不得不在"候鸟迁徙"式的春节文化前"俯首称臣".

中信建投资深行业分析师李磊也指出,"春运"是难以解决的难题,而且也没有必要彻底解决.

"只为应对春运就疯狂地建铁路,即不经济也没必要,但高速铁路的不断发展,将有效地提高边际运力的供应,"他说.

而铁道部亦称,虽然铁路部门为增加运输能力已经作了最大努力,但是对於春运高峰期的旅客出行需求而言,差距是很大的."铁路不能包打天下,铁路没有能力包打天下."

据统计,中国春运人数自上世纪90年代以来,年平均增长5.6%,近几年接近10%,去年总流量为28.95亿人次;今年客流量预计增加9.1%,达到31.58亿人次的历史新高,其中铁路发送人数为2.35亿人.

而中国铁路建设近年来已经驶入快车道,基本建设投资从2007年的1,772.1亿元人民币,猛增近300%,至2010年的7,074.59亿元.高速铁路建设如火如荼地铺开,轨道交通装备制造商--中国南车(601766.SS)(1766.HK)和中国北车601299.SS从中获益匪浅,1月初双双发布盈喜,预测2011年度净利可望增逾五成.

**高铁提升边际运力**

在难以解决的"春运难"背後,高铁的发展无疑被寄于厚望.分析师指出,由於中国地域辽阔,经济发展也不平衡,中长期来看铁路仍将是重点投资的行业.特别因高铁速度快,单位运力较大,未来仍将是提升边际运力的首选.

"高速铁路修通的地区,平时基本上供需平衡.现在紧张的地方可能主要因为高速铁路网在规划当中,还没有修."同济大学交通运输工程学院运输管理工程系教授张戎表示.

"总体来讲中国铁路还是要发展,但是发展得要精细一些,根据地区情况,分清轻重缓急,使得运力供给和运输需求能够相匹配,"他说.

然而,2011年成了铁路部门的多事之秋.年初前铁道部部长刘志军因涉嫌严重违纪被免去职务,7月的甬温特大动车追尾事故促使铁道部开展为期两月的安全检查,此前的高投入也让铁道部开始捉襟见肘,截止去年9月底的负债率攀升至近60%.

铁路建设不得不放慢脚步,部分在建项目因资金问题缓建甚至停工.虽然之後在政府政策支持下,铁路建设基本回归正常,但相比之前的"大跃进",未来固定投资投资放缓已是不争的事实.去年中国铁路建设投资未能完成年初制定的逾7,000亿元目标,而2012年投资目标亦续降至5,000亿元.[ID:nCN1304140]

家在大连的苏小姐本指望今年春节能坐上高铁,但由於"沈阳-大连线"无法按期竣工,她的高铁回家梦遥遥无期,"只能希望它快点复工,早日通车."

"提升客运能力,高速铁路是比较好的选择."李磊也表示,"不过,考虑到建设成本、票价承受能力,东部、南部的发展可能会更快一些,而西部则得依靠传统的铁路."

铁道部部长盛光祖去年年初表示,"十二五"(2011-2015年)末中国铁路运营里程将由现在的9.1万公里增加到12万公里左右,其中快速铁路占4.5万公里左右,西部地区铁路5万公里左右.

国家发展和改革委综合运输研究所专家董焰认为,由於中国国民经济受交通的影响较大,在国内外经济形势好转後,恐怕还是要保证一些铁路快点建设,以确保经济发展不受交通制约.

"中国的铁路建设,总体上我主张抓紧'十二五'的好时期,把一些大的发展规划尽快多完成一些...估计经过这段时间的调整,铁路建设还会按照'十二五'发改委审定的规划来完成."他称.

**经济不平衡的矛盾**

"春运难"还是中国经济长期发展不平衡矛盾的另一体现.专家们就指出,沿海发达地区的经济发展模式不断向内陆迁移,以及中国城市化的发展,才是根本解决问题之道.

因此,目前面对全球最大规模的"候鸟迁徙",普通民众理解与政府部门努力就显得尤为重要.为解决春运购票难,今年铁道部为方便旅客购票推出一些变革,包括推广车票购买实名制,开通电话订票和互联网售票业务.

得益於各项购票新举错,今年春运的主战场火车站,较之往年,就少了份焦灼.1月初一个雪後冬日午後,北京站广场拖着行李的旅客来来往往,但购票大厅却不见了以往人挤人的景象.

购票窗口前,多则十人,少则一两人,窗口上方红底白字醒目地标识着,电话订票取票专口,互联网购票取票专口,民工团体订票专口等,而正对着购票窗口的,是一排崭新的"ATM",当然,取的不是钱,而是网购的火车票.

新创建的12306铁路客服网,注册用户已经超过了1,000万.不过与超人气的点击量相比,该网络的速度却被戏称为"龟速",引发普遍质疑.参建该网站的太极股份(002368.SZ)和网宿科技(300017.SZ)均表示,登录异常原因铁道部正在查找,但均与其本身负责部分无关.

张戎教授就指出,春运紧张不应该怪到交通运输部门,现阶段大量农民工从西部到东部就业,但不能在城市安家,而传统上又重视春节团聚,再加上中国大的人口基数,造成了春运这种其它国家少见的现象.

"随着城市化逐步推进,这种现象应会有所缓解." 张戎表示.

据统计,今年参与春运的高速铁路将超过2,700公里,以高速动车组单列运量600人、两列重联运量1,200人来计算,高速铁路将至少给今年春运日均增加运力21万人次.(完)