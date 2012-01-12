《中国重要政经日程》--1月12日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
=============================今日重要政经日程==========================
1/12
*--中国汽车工业协会在北京举行去年12月汽车产销数据发布会.
*--农业部新闻办公室10时举行新闻发布会,向媒体介绍新一轮农村改革试验区和试验项目启动实施的有关情况.
=============================近日重要政经日程==========================
2/4(六)
--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.
2/16(四)
*--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.
2/23(四)
*--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六
*--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。