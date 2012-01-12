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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 08:54 BJT

《中国重要政经日程》--1月12日

=============================今日重要政经日程==========================

1/12

*--中国汽车工业协会在北京举行去年12月汽车产销数据发布会.

*--农业部新闻办公室10时举行新闻发布会,向媒体介绍新一轮农村改革试验区和试验项目启动实施的有关情况.

=============================近日重要政经日程==========================

2/4(六)

--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.

2/16(四)

*--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.

2/23(四)

*--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六

*--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五

3/1(四)

--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.

4/13(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 李然

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