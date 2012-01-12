《中国报摘》--其他报纸重要消息1月12日(I)

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
**上海证券报**
--中国央行行长助理李东荣表示,下一步人民银行将推动实现人民币跨境良性循环,进一步拓宽人民币跨境流动渠道,促进境内外人民币市场协调发展.
--中央统战部副部长、全国工商联党组书记全哲洙在一会议上表示,今年将进一步出台扶持中、小、微型企业发展的一揽子工作意见,完善落实扶持政策.
--中国机械工业联合会人士预计,2011全年机械工业产销增长25%,利润增长16%,出口增长24%.但2012年全行业预计增速将达20%.
--中信(6030.HK)(600030.SS)、光大证券(601788.SS)等券商披露去年12月经营数据和业绩快报.其中,海通证券(600837.SS)(6837.HK)2011年预计净利润31.4亿元人民币,同比仅下滑15%.
**人民日报**
--控制能源消费总量方案初步形成,将建立省、市、县三级控制监管机构.国家能源局局长刘铁男强调,中国要完善有利於合理控制能源消费的法律法规体系,各级能源规划要明确合理控制能源消费总量的目标、重点任务和分解落实机制.
**第一财经日报**
--瑞士雀巢NESN.VX大中华区总裁狄可表示,在未来五年将投资25亿元建其在中国最大的鲜奶供应基地.未来三到五年,在中国销售额将达到100亿美元,雀巢将开足马力全速前进,而并购或将成为其重要手段之一.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。