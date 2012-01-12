《中国报摘》--其他报纸重要消息1月12日(I)

--中央统战部副部长、全国工商联党组书记全哲洙在一会议上表示,今年将进一步出台扶持中、小、微型企业发展的一揽子工作意见,完善落实扶持政策.

--中信(6030.HK)(600030.SS)、光大证券(601788.SS)等券商披露去年12月经营数据和业绩快报.其中,海通证券(600837.SS)(6837.HK)2011年预计净利润31.4亿元人民币,同比仅下滑15%.

--控制能源消费总量方案初步形成,将建立省、市、县三级控制监管机构.国家能源局局长刘铁男强调,中国要完善有利於合理控制能源消费的法律法规体系,各级能源规划要明确合理控制能源消费总量的目标、重点任务和分解落实机制.

--瑞士雀巢NESN.VX大中华区总裁狄可表示,在未来五年将投资25亿元建其在中国最大的鲜奶供应基地.未来三到五年,在中国销售额将达到100亿美元,雀巢将开足马力全速前进,而并购或将成为其重要手段之一.(完)