《新兴市场重要经济事件预告》--1月12日-1月19日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
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1月12日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後发表利率声明和举行新闻发布会.
雅加达--印尼央行理事会会议.
仰光--日本经济产业大臣枝野幸男访问缅甸(至1月14日).
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在世界银行和印度国际经济关系研究理事会主办的增长和包容性:理论和运用前景的会议上,发表有关"食品通胀:推动因素和政策影响"的讲话.
利马--秘鲁央行议息会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报(2011年12月).
墨西哥城--墨西哥财长Jose Antonio Meade,经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和墨西哥央行副总裁Manuel Ramos在墨西哥自治理工大学(ITAM)举办的经济会议上发表演讲(1500).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
1月13日(五)
内比都--日本经济产业大臣枝野幸男继续对缅甸的访问(至1月14日).
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
1月16日(一)
新加坡--新加坡财政部长尚达曼在政策研究院(Institute of Policy Studies)会议上发表讲话.
1月17日(二)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至1月18日).
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议.
维也纳--中欧暨东欧论坛.首日演讲嘉宾包括:欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(0740);俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800);哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915);拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).
巴黎--OECD发表智利经济调查报告.
1月18日(三)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--中欧暨东欧论坛.第二日演讲嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830);匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)和捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.
1月19日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至1月20日).
阿布扎比--在欧元体系与海湾阿拉伯央行研讨会後,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合大公国(阿联酋)央行总裁Sultan Nasser al-Suweidi举行新闻发布会.
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执行理事会会议.
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。