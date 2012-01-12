《新兴市场重要经济事件预告》--1月12日-1月19日

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1月12日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後发表利率声明和举行新闻发布会.

雅加达--印尼央行理事会会议.

仰光--日本经济产业大臣枝野幸男访问缅甸(至1月14日).

新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在世界银行和印度国际经济关系研究理事会主办的增长和包容性:理论和运用前景的会议上,发表有关"食品通胀:推动因素和政策影响"的讲话.

利马--秘鲁央行议息会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报(2011年12月).

墨西哥城--墨西哥财长Jose Antonio Meade,经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和墨西哥央行副总裁Manuel Ramos在墨西哥自治理工大学(ITAM)举办的经济会议上发表演讲(1500).

圣地亚哥--智利央行货币政策会议.

1月13日(五)

内比都--日本经济产业大臣枝野幸男继续对缅甸的访问(至1月14日).

科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

1月16日(一)

新加坡--新加坡财政部长尚达曼在政策研究院(Institute of Policy Studies)会议上发表讲话.

1月17日(二)

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至1月18日).

比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议.

维也纳--中欧暨东欧论坛.首日演讲嘉宾包括:欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(0740);俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800);哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915);拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).

巴黎--OECD发表智利经济调查报告.

1月18日(三)

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最後一日).

维也纳--中欧暨东欧论坛.第二日演讲嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830);匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)和捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.

1月19日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至1月20日).

阿布扎比--在欧元体系与海湾阿拉伯央行研讨会後,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合大公国(阿联酋)央行总裁Sultan Nasser al-Suweidi举行新闻发布会.

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执行理事会会议.

里加--拉脱维亚央行理事会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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