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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 08:58 BJT

〔中国个股〕兴业银行去年实现净利255.1亿元,同比增37.7%--业绩快报

路透上海1月12日电---中国兴业银行股份有限公司(601166.SS)周四公布业绩快报,去年实现归属於母公司股东净利润255.1亿元人民币,同比增长37.74%.

业绩快报并显示,兴业银行2011年实现营业收入597.58亿元,同比增37.51%;基本每股收益2.37元,2010年时为1.82元.

兴业银行周三收报13.02元,过去一个月上涨3.91%.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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