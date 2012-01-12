《中国债券市场每日交易备忘》--1月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家电网30亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承 国家电网70亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承 江苏交通控股22亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行主承 广西铁路投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 三菱商事(中国)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行主承 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承销 广西交投集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行和光大银行主承 物产中大( 600704.SS )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 福建能源集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 招商局集团20亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信证券和招行主承 珠江啤酒( 002461.SZ )2.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国投新集( 601918.SS )8亿元一年期短融041253001,票面利率5.76% 中金岭南( 000060.SZ )5亿元一年期短融041265002,票面利率5.76% 陕西汽车集团5亿元五年期中票1282006,票面利率6.71% 中国轻工集团3亿元一年期短融041254004,票面利率5.76% 重庆文资公司4亿元五年期中票1282007,票面利率5.71% 云铝股份( 000807.SZ )3亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282008,基本利差3.70% ============================================================================== 三、缴款: 六安城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180196,票面利率8.20% 中石油集团100亿元七年期固息债1280002,票面利率4.54% 中石油集团100亿元10年期固息债1280003,票面利率4.69% 山东东明石化集团6亿元一年期短融 红狮控股集团8亿元一年期短融 中铁十七局集团4亿元一年期短融 广东明阳风电产业集团10亿元三年期中票 天津自来水集团5亿元三年期中票 方大炭素( 600516.SS )5亿元九个月期短融 开滦股份( 600997.SS )7亿元五年期中票 苏州创元投资5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 进出口银行7亿美元五年期浮息债(六个月libor基准)0603019到期兑付,基本利差0.30% 中国人民银行10亿元一年期央票1101003到期兑付,参考收益率2.7221% 南京交通建设投资集团6亿元一年期短融1181008到期兑付,票面利率4.19% 福耀玻璃( 600660.SS )5亿元一年期短融1181009到期兑付,票面利率4.19% 国家开发银行150亿元30年期固息债010221付息,票面利率4.52% 农业发展银行200亿元三年期固息债110401付息,票面利率3.60% 贵阳城投20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180009付息,票面利率6.40% 杭州工业资产经营公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180010付息,票面利率4.97% 邹城城市资产经营公司15亿元七年期固息债1180011付息,票面利率7.02% 重庆轻纺控股7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180012付息,票面利率6.48% 首创集团8亿元五年期中票1182002付息,票面利率5.26% 山东黄金12亿元五年期中票1182003付息,票面利率5.26% 珠海水务集团4亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182004付息,票面利率5.35% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --因参与询价机构不足法定20家,欲登陆中国创业板的朗玛信息将被迫中止A股发行,重蹈 去年八菱科技( 002592.SZ )发行失败覆辙. [ID:nCN1332028] --证监会主席郭树清表示,资本市场的内幕交易、老鼠仓行为就是盗窃行为,对於这些市场 盗贼绝不手软,要继续把打击内幕交易作为工作重点. 国家统计局今日公布去年12月工业品价格指数(PPI) (2011年11月2.7%) 今日公布去年12月居民消费价格指数(CPI) (2011年11月4.2%) 1/17召开国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资 (2011年1-11月24.5%) 社会消费品零售总额 (2011年11月17.3%) 工业增加值 (2011年11月12.4%) 房地产投资和销售情况月度报告 1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/边竞; 审校 刘昕/曾菱