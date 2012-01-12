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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 08:41 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国国家电网30亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承
  国家电网70亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承
  江苏交通控股22亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行主承
  广西铁路投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
  三菱商事(中国)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行主承
  亚邦投资控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承销
  广西交投集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行和光大银行主承
  物产中大(600704.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
  福建能源集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
  招商局集团20亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信证券和招行主承
  珠江啤酒(002461.SZ)2.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承  
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  二、新债上市:   

  国投新集(601918.SS)8亿元一年期短融041253001,票面利率5.76% 
  中金岭南(000060.SZ)5亿元一年期短融041265002,票面利率5.76%  
  陕西汽车集团5亿元五年期中票1282006,票面利率6.71% 
  中国轻工集团3亿元一年期短融041254004,票面利率5.76% 
  重庆文资公司4亿元五年期中票1282007,票面利率5.71% 
  云铝股份(000807.SZ)3亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282008,基本利差3.70% 
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  三、缴款:

  六安城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180196,票面利率8.20%
  中石油集团100亿元七年期固息债1280002,票面利率4.54%
  中石油集团100亿元10年期固息债1280003,票面利率4.69%
  山东东明石化集团6亿元一年期短融
  红狮控股集团8亿元一年期短融
  中铁十七局集团4亿元一年期短融
  广东明阳风电产业集团10亿元三年期中票
  天津自来水集团5亿元三年期中票
  方大炭素(600516.SS)5亿元九个月期短融
  开滦股份(600997.SS)7亿元五年期中票
  苏州创元投资5亿元三年期中票
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  四、还本付息:

  进出口银行7亿美元五年期浮息债(六个月libor基准)0603019到期兑付,基本利差0.30%
  中国人民银行10亿元一年期央票1101003到期兑付,参考收益率2.7221%
  南京交通建设投资集团6亿元一年期短融1181008到期兑付,票面利率4.19%
  福耀玻璃(600660.SS)5亿元一年期短融1181009到期兑付,票面利率4.19%
  国家开发银行150亿元30年期固息债010221付息,票面利率4.52%
  农业发展银行200亿元三年期固息债110401付息,票面利率3.60%
  贵阳城投20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180009付息,票面利率6.40%
  杭州工业资产经营公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180010付息,票面利率4.97%
  邹城城市资产经营公司15亿元七年期固息债1180011付息,票面利率7.02%
  重庆轻纺控股7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180012付息,票面利率6.48%
  首创集团8亿元五年期中票1182002付息,票面利率5.26%
  山东黄金12亿元五年期中票1182003付息,票面利率5.26%
  珠海水务集团4亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182004付息,票面利率5.35%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --因参与询价机构不足法定20家,欲登陆中国创业板的朗玛信息将被迫中止A股发行,重蹈
去年八菱科技(002592.SZ)发行失败覆辙. [ID:nCN1332028]
  --证监会主席郭树清表示,资本市场的内幕交易、老鼠仓行为就是盗窃行为,对於这些市场
盗贼绝不手软,要继续把打击内幕交易作为工作重点.

  国家统计局今日公布去年12月工业品价格指数(PPI)              (2011年11月2.7%)   
            今日公布去年12月居民消费价格指数(CPI)            (2011年11月4.2%)        
            1/17召开国民经济运行情况新闻发布会   
                  其中:    固定资产投资                      (2011年1-11月24.5%) 
                           社会消费品零售总额                (2011年11月17.3%) 
                           工业增加值                        (2011年11月12.4%) 
                           房地产投资和销售情况月度报告      
            1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇/边竞; 审校 刘昕/曾菱

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