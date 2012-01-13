《中国航空焦点》欧盟强征"过路费",航企料借补贴提价缓减冲击

* 欧盟碳税事件对中国航企整体利润冲击有限

* 但随着配额需求和价格双升,中长期成本压力加剧

* 3月提交今年碳排放数据,可见进一步发展

* 中国国航料受影响较大,但今年对其净利冲击应不及0.8%

作者 康熙泽

路透北京1月13日电---欧盟自今年将航空运输纳入碳排放交易体系,一石激起千层浪,这笔"买路钱"势必直接加大中国航空业者长期成本压力,但若能有政府补贴及向消费者转嫁,整体看国内航企净利润所受冲击应有限.

分析人士指出,各国目前仍在向欧盟抗议及协商,相信伴随着3月份各航空公司向欧盟提交今年碳排放数据,事态届时可见进一步进展;而国内主要航空企业中,因中国国航(601111.SS)(0753.HK)占目前中欧航线市场份额最大,预计2012年受碳税影响为最甚.

"中国将极有可能采取反制裁措施,效仿欧盟向欧盟航空业收取碳排放税,并且减少欧洲空客(Airbus,空中巴士)订单...(国内)航企利润不会因此受到较大影响是大概率事件."民生证券分析师张琢在其报告中称.

民航管理干部学院教授谢立亦指出,欧盟如果坚持收取"过路费",其他国家将采取反制措施,即同样向欧洲航企徵收碳税.而中国政府收取的碳税很可能对企业给予补贴,虽然不会弥补所有损失,不过最终是由政府补一部分、航企背一部分、消费者担一部分.

欧盟碳排放交易体系(ETS)於2005年推出,据规定,今年1月1日起,所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系,若航空公司的碳排放量超出上限,将被强制要求购买排放许可,否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款.

这其中值得一提的是,欧盟碳排放体系免费配额测算是以2004年-2006年的年均排放量为基数,那麽这无疑不利於近年来处於高速发展中的国内航空业向国际拓展.

并且长期来看,伴随碳排放配额需求和价格的双升,未来航空碳税的徵收将令航空企业成本不断加剧.

中航协副会长柴海波此前接受采访时就曾表示,虽然现在每吨碳的价格在11至12欧元,但随着碳交易配额需求的不断扩大,价格会不断飙涨,作为一种金融衍生品,上述价格还可能被市场不断炒作,从而造成中国航空公司碳减排成本的成倍增加.

据中国航空运输协会(CATA)估计,欧盟碳排放税的徵收将使中国民航业2012年增加8亿元人民币的开支,到2020年将达到今年的三倍以上.[ID:nL3E8C45RQ]

业内人士分析认为,如果国内航空公司将成本全部转嫁给消费者,预计今年飞欧洲国际航线机票价格将平均上涨16-17美元(约合101-107元人民币).

**短期有限,长期影响将逐渐放大**

中国三大主要航空公司均已有往来欧盟国家的航班,分析人士认为,即便是受到影响会最大的中国国航,预计今年对其净利的冲击也不及0.8%,只是中长期来看,对企业影响会逐渐放大.

"预计2012年欧洲业务体量最大的国航净利受此影响不及0.8%,并且可以通过乘客票价部分转移."国泰君安证券航空业分析师宋伟亚称,"实际支付应在每年年底,此间我们也期待相关反制措施或者各方更加务实妥协动作的出现."

国航目前应属中欧航线部分国内航企份额最大的,也是2005年以来中欧航线数量和航班数量增长最快的.

对另一主要航企--南方航空(600029.SS)(1055.HK),平安证券的报告分析,预计南航今年因此约产生2亿元左右的额外费用,目前对其整体盈利状况影响较小;

但报告亦指出,随着公司欧盟航线的增长,及每年免费排放配额的减少,未来10年可能面临较大费用支出.

而从整体航空板块来看,应正处估值洼地,今年应存有一定的超跌反弹机会,民生证券报告看好国航、南航、东方航空(0670.HK)(600115.SS)後市表现,均给予"强烈推荐"评级,预计未来12个月内,公司股价相对沪深300指数涨幅20%以上.

民生预测,上述三大航空公司2012年EPS(每股盈利)达1.07元、0.76元和0.63元,对比来看其今年EPS水平或分别约为0.91元、0.74元和0.55元.

周五早盘,A股市场上,中国国航、南航、东航分别报6.78元、5.01元和4.07元;过去一个月各上涨4.95%、下跌0.4%和上涨3.31%.

**3月可见事态进一步发展**

欧盟坚持徵收航空碳税的行为已经遭到多个国家的强烈反对,此前美国尝试诉诸法律途径,但最终失败,而目前中国等基本采取不合作态度应对.3月份,各航空公司将向欧盟提交今年碳排放数据,届时应可见事态的进一步发展.

中国航空公司的态度目前比较一致,均表示等待民航总局等政府部门和行业协会的沟通结果.

海航航空控股有限公司办公室品牌管理中心经理董珺在接受路透电话采访时说,"这已经不是一个公司对一个公司的事情,相当於一场变相的贸易战,所以我们现在在等民航总局、中航协沟通的结果."

无论是中航协还是中国外交部,目前表态都比较强硬.柴海波此前对路透称,中国将不会在碳排放交易体系方面与欧盟合作.因此中国内地航空公司将不会对乘客徵收与排放税相关的附加收费.

也有报导称,中国去年12月还曾特别提出"三不"策略,即要求中国航空公司不参加欧盟碳市场交易;不向欧盟管理成员国提交监测计划;不与欧盟谈判优惠条件.

中国外交部发言人洪磊亦表示,中方反对欧盟单方面立法这一做法,并已通过双边渠道多次向欧方表达了关切.希望欧方慎重行事,以积极务实态度,与包括中方在内的有关方面妥善协商处理此事.[ID:nCN1322988](完)