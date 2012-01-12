〔韩国汇市〕盘初韩元受惠誉欧元区评论拖累下跌,韩债小升

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透首尔1月12日电---韩元兑美元KRW=周四盘初下跌,因投资者寻求避险资产.此前惠誉警告,若欧洲央行不能采取更为有力的举措,欧元区将可能瓦解,这拖累欧元兑美元跌至16个月低点.[ID:nCN1332706] 0025GMT时,韩元兑美元报1,159.5,周三收盘报1,158.7. 公债价格小升,3月三年期公债期货KTBc1上涨0.02点至104.53.
0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,159.5 1,158.7 日圆/韩元JPYKRW=R 15.0735/826 15.0533/722 韩国公债期货KTBc1* 104.53 104.51 韩国综合股价指数.KS11 1,851.51 1,845.55 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 王洋;审校 程琳
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* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。