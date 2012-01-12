〔韩国汇市〕盘初韩元受惠誉欧元区评论拖累下跌,韩债小升

路透首尔1月12日电---韩元兑美元KRW=周四盘初下跌,因投资者寻求避险资产.此前惠誉警告,若欧洲央行不能采取更为有力的举措,欧元区将可能瓦解,这拖累欧元兑美元跌至16个月低点.[ID:nCN1332706] 0025GMT时,韩元兑美元报1,159.5,周三收盘报1,158.7. 公债价格小升,3月三年期公债期货KTBc1上涨0.02点至104.53.