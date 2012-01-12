《中国股市盘前看点》--1月12日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国国家统计局公布12月PPI和CPI
--美国1月7日当周初请失业金人数
--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後将公布利率决定并召开新闻发布会.
**宏观经济和政策面**
--中国证券报周四引述中国证监会主席郭树清称,资本市场的内幕交易、老鼠仓行为就是盗窃行为,对於这些市场盗贼绝不手软,要继续把打击内幕交易作为工作重点.[ID:nCN1333034]
--三位熟悉政府计画的消息人士周三向路透表示,中国已经设定2012年发出8万亿(兆)元人民币(1.27万亿美元)的新本币银行贷款,以及广义货币供给M2成长14%的目标.[ID:nCT0498405]
--多位解情况的消息人士周三透露,中国银监会今日电话通知(窗口指导),要求信托公司停止发行票据类信托产品,显示该业务自去年下半年以来飞速增长,引起监管层对其可能干扰信贷规模控制的忧虑.[ID:nCN1331926]
**重点行业和公司**
--中国建筑(601668.SS)发布业绩预增公告,根据初步测算,其2011年归属於上市公司所有者的净利润预计同比增长40%左右.[ID:nCN1333006]
--五粮液(000858.SZ)业绩快报显示,公司2011年度实现归属於上市公司股东的净利润61.93亿元,同比增长40.9%;基本每股收益1.63元.
--兴业银行(601166.SS)2011年实现净利润255.1亿元,同比增长37.74%;基本每股收益2.37元.
**海外动向**
--美国股市守在近期触及的五个月高位附近,市场等待未来两天欧洲债市将面临的重大考验,这可能决定欧元区危机未来发展的方向.标准普尔500指数反弹,收盘几乎持平.道琼工业指数收跌13.02点,或0.10%,至12,449.45点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线在2,300-2,350点附近将面临阻力,支撑可看近期整理区间底沿2,150点.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。