〔欧洲个股〕雀巢未来五年计划在中国黑龙江投资25亿元建奶源基地

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透上海1月12日电---新华社周三稍晚报导称,雀巢NESN.VX大中华区总裁狄可为表示,未来五年内将投资25亿元人民币在中国黑龙江省双城市建设一个奶源基地,这将是其在中国最大的奶源基地.
报导指出,这笔投资中部分将用於建设一个奶牛饲养管理培训中心.
双城当地有超过2万名奶农,日产1,200吨牛奶.去年10月,雀巢双城工厂被曝光利用减少称重、压低奶价等手段克扣当地奶农,雀巢之後已承诺完善牛奶收购流程,并促进双城基地的发展.
另据第一财经日报周四报导,狄可为昨日还指出,未来三至五年,雀巢在中国的销售额将达100亿美元,将成为公司在全球的第二大市场.目前,雀巢大中华区业务仅占其全球营收的2-3%左右.
雀巢正利用并购手段迅速做大中国业务,稍早,雀巢宣布将以17亿美元收购中国糖果和糕点生产商--徐福记国际HSFU.SI60%的股份.[ID:nCN1830175](完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。