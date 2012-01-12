〔欧洲个股〕雀巢未来五年计划在中国黑龙江投资25亿元建奶源基地

路透上海1月12日电---新华社周三稍晚报导称,雀巢NESN.VX大中华区总裁狄可为表示,未来五年内将投资25亿元人民币在中国黑龙江省双城市建设一个奶源基地,这将是其在中国最大的奶源基地.

报导指出,这笔投资中部分将用於建设一个奶牛饲养管理培训中心.

双城当地有超过2万名奶农,日产1,200吨牛奶.去年10月,雀巢双城工厂被曝光利用减少称重、压低奶价等手段克扣当地奶农,雀巢之後已承诺完善牛奶收购流程,并促进双城基地的发展.

另据第一财经日报周四报导,狄可为昨日还指出,未来三至五年,雀巢在中国的销售额将达100亿美元,将成为公司在全球的第二大市场.目前,雀巢大中华区业务仅占其全球营收的2-3%左右.

雀巢正利用并购手段迅速做大中国业务,稍早,雀巢宣布将以17亿美元收购中国糖果和糕点生产商--徐福记国际HSFU.SI60%的股份.[ID:nCN1830175](完)