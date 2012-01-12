〔中国股市〕周三融资买入较前日减逾两成,中国联通交易活跃

路透北京1月12日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额 为197,129万元人民币,较前一交易日减少23.5%.标的证券中国联通( 600050.SS )交易 活跃,融资偿还额高达11,260万元,高居沪市榜首. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 2,286,972 127,471 48,438 深圳证券交易所 1,384,937 69,658 28,804(完) 参看相关细节,请点选(here) (here) --发稿 李然; 审校 乔艳红 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK> 深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>