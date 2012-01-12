《热点透视》中国财政部长可能的选择,料使改革派扩大阵地

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 洪曦

路透香港1月11日电---中国即将迎来下一届领导层调整.中国投资有限责任公司(CIC)现任董事长楼继伟有望成为中国下一任财政部长.楼继伟现在的职位可能是中国政府中最国际化的一个,并一直提倡财政和其它方面的改革.中国政策制定现在已经是集体领导,不过如他获得提拔,将会增加改革派的份量.

楼继伟长期在政府机构任职,并担任财政部副部长高达9年之久.在中投管理4,000亿美元国家外汇储备的时候,楼继伟对全球金融市场运作有了更深的了解.这并不是一个轻松的任务.之前中投对黑石集团(百仕通)(BX.N)和摩根士丹利的投资损失了一半.不过,吃一堑长一智.中投对大宗商品的投资表现较好.2010年中投海外投资达到了11%的回报率.

楼继伟若就任财政部长,意味着改革派阵营将扩大.楼曾在有金融沙皇之称的前国家总理朱熔基麾下工作,朱的主要功绩之一在於90年代国有企业的重组.朱熔基的另一位得力助手,郭树清就任证监会主席短短几个月,就出台了一系列整改措施.中国财政部需要一些新思路.地方政府身陷债务问题,解决此问题需对税收体系和债券市场做出重大变革.

提拔楼继伟亦符合中国政府渴望在国际金融舞台上扮演更积极角色的抱负.中国的财政部长过去主要处理国内事务,负责财政预算和税收政策.不过20国集团(G20)财长会议则带来了处理对外事务的要求.中投公司承办了主权财富基金国际论坛.而楼继伟平时还经常出席各种国际会议,并大量撰写文章呼吁尽早开放资本帐户等改革措施.

但他一个人也只能做这麽多.中国财政部部长权利不及分管经济事务的副总理.此外,楼继伟是否真有魄力,开展他过去倡导的大刀阔斧的改革,还有待观察.不过如果楼继伟成功就职,可能会是中国政府推进更大胆改革的积极信号.(完)