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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 09:18 BJT

〔国际油市〕美国原油期货上涨,供应担忧抵消库存增加与欧债危机影响

路透首尔1月12日电---美国原油期货周四上涨,因尼日利亚罢工、伊朗与西方紧张局势升级,使原油供应中断的风险盖过库存增加与欧债担忧的影响.

0022GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期货CLc1上涨0.47美元,报101.34.

布兰特原油期货LCOc1尚未开始交易,上日结算价跌0.92%至每桶112.24美元.

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