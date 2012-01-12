〔全球金属〕巴黎银行预计今年基本金属均价将低於去年,2013年或上涨

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
* 巴黎银行预计2012年铜价平均为每吨8,400美元,锡价为每吨23,875美元
* 镍价料平均每吨20,250美元,锌价每吨2,055美元
路透1月11日电---法国巴黎银行周三表示,预计2012年所有基本金属的均价都将低於2011年,因经济和金融不确定性将在今年第一季的多数时候继续令价格承压.
"但2012年均价应比目前价位高,2013年多数金属价格可能会上涨,"巴黎银行分析师Stephen Briggs在一份报告中称.
Briggs预计,只要中国的需求不令人失望,市场愈发紧俏的形势将推动铜价升至每吨9,000美元,之後在2012年末将达到高点.
预计2012年铜平均价格将达每吨8,400美元,锡价每吨23,875美元,镍价每吨20,250美元,锌价每吨2,055美元.
据Briggs预测,2012年铜和锡市场或仍供不应求,全年供应将非常紧张.
铝和锌需求预计很容易受不确定性的形势影响,铅需求将相对稳健.
"全球经济发展、风险偏好以及美元走势无疑都是2012年基本金属价格走势的主要驱动因素,"Briggs表示.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。