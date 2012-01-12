〔全球金属〕巴黎银行预计今年基本金属均价将低於去年,2013年或上涨

* 巴黎银行预计2012年铜价平均为每吨8,400美元,锡价为每吨23,875美元

* 镍价料平均每吨20,250美元,锌价每吨2,055美元

路透1月11日电---法国巴黎银行周三表示,预计2012年所有基本金属的均价都将低於2011年,因经济和金融不确定性将在今年第一季的多数时候继续令价格承压.

"但2012年均价应比目前价位高,2013年多数金属价格可能会上涨,"巴黎银行分析师Stephen Briggs在一份报告中称.

Briggs预计,只要中国的需求不令人失望,市场愈发紧俏的形势将推动铜价升至每吨9,000美元,之後在2012年末将达到高点.

预计2012年铜平均价格将达每吨8,400美元,锡价每吨23,875美元,镍价每吨20,250美元,锌价每吨2,055美元.

据Briggs预测,2012年铜和锡市场或仍供不应求,全年供应将非常紧张.

铝和锌需求预计很容易受不确定性的形势影响,铅需求将相对稳健.

"全球经济发展、风险偏好以及美元走势无疑都是2012年基本金属价格走势的主要驱动因素,"Briggs表示.(完)