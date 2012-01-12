《外汇动态》日本投资者11月抛售创纪录规模的意大利公债,并增持德债

0110GMT---日本财务省数据显示,日本投资者11月抛售了创纪录规模的意大利公债,且法国公债抛售规模也为三个月来最大,因欧债危机持续发酵,且欧元/日圆汇率盘旋在10年低点附近.

日本投资者11月连续第四个月抛售意大利公债,该月卖出5,102亿日圆,为2005年开始编撰该数据以来最大.他们还抛售了4,880亿日圆法国公债.投资者11月对这两个国家公债的总抛售规模达约1万亿日圆.

日本投资者将其部分资金转投避险的德国公债,并在11月买入1,640亿日圆德国公债.(完)

--编译 李爽;审校 侯向明

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