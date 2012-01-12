《外汇动态》日本投资者11月抛售创纪录规模的意大利公债,并增持德债

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
0110GMT---日本财务省数据显示,日本投资者11月抛售了创纪录规模的意大利公债,且法国公债抛售规模也为三个月来最大,因欧债危机持续发酵,且欧元/日圆汇率盘旋在10年低点附近.
日本投资者11月连续第四个月抛售意大利公债,该月卖出5,102亿日圆,为2005年开始编撰该数据以来最大.他们还抛售了4,880亿日圆法国公债.投资者11月对这两个国家公债的总抛售规模达约1万亿日圆.
日本投资者将其部分资金转投避险的德国公债,并在11月买入1,640亿日圆德国公债.(完)
--编译 李爽;审校 侯向明
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* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。