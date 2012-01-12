〔新闻稿〕中国12月CPI同比上涨4.1%,去年全年CPI上涨5.4%--统计局

(以下为中国国家统计局公布的2011年12月居民消费价格指数(CPI)变动情况新闻稿全文)

2011年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨4.1%。其中，城市上涨4.1%，农村上涨4.1%；食品价格上涨9.1%，非食品价格上涨1.9%；消费品价格上涨4.9%，服务项目价格上涨2.0%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨1.2%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.5%，服务项目价格下降0.2%。2011年，全国居民消费价格总水平比上年上涨5.4%。

一、各类商品价格同比变动情况

食品类价格同比上涨9.1%，影响居民消费价格总水平上涨约2.79个百分点。其中，粮食价格上涨6.9%，影响价格总水平上涨约0.19个百分点；肉禽及其制品价格上涨16.6%，影响价格总水平上涨约1.12个百分点（猪肉价格上涨21.3%，影响价格总水平上涨约0.64个百分点）；蛋价格上涨1.2%，影响价格总水平上涨约0.01个百分点；水产品价格上涨9.7%，影响价格总水平上涨约0.22个百分点；鲜菜价格上涨11.5%，影响价格总水平上涨约0.30个百分点；鲜果价格上涨4.4%，影响价格总水平上涨约0.09个百分点；油脂价格上涨6.6%，影响价格总水平上涨约0.08个百分点。

烟酒及用品类价格同比上涨3.9%。其中，烟草价格上涨0.4%，酒类价格上涨9.2%。

衣着类价格同比上涨3.8%。其中，服装价格上涨3.9%，鞋价格上涨3.1%。

家庭设备用品及维修服务类价格同比上涨2.5%。其中，耐用消费品价格上涨0.6%，家庭服务及加工维修服务价格上涨10.2%。

医疗保健和个人用品类价格同比上涨2.8%。其中，西药价格下降0.6%，中药材及中成药价格上涨9.7%，医疗保健服务价格上涨0.5%。

交通和通信类价格同比上涨0.3%。其中，交通工具价格下降0.4%，车用燃料及零配件价格上涨8.1%，车辆使用及维修价格上涨4.5%，城市间交通费价格上涨2.4%，市区公共交通费价格上涨1.7%；通信工具价格下降13.9%。

娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.1%。其中，教育价格上涨0.9%，文娱费价格上涨1.2%，旅游价格上涨3.2%，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.6%。

居住类价格同比上涨2.1%。其中，水、电、燃料价格上涨0.7%，建房及装修材料价格上涨2.4%，住房租金价格上涨2.9%。

12月份，居民消费价格总水平同比涨幅中的翘尾因素消失，新涨价因素为4.1个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

12月份，食品价格环比上涨1.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.37个百分点。其中，鲜菜和水产品价格环比分别上涨13.9%和0.9%（11月份则是环比分别下降6.0%和0.7%），两项合计影响价格总水平环比上涨约0.36个百分点；鲜果价格环比上涨2.7%（比11月份的环比涨幅缩小4.1个百分点），影响价格总水平环比上涨约0.05个百分点；肉禽及其制品、蛋价格环比分别下降0.8%和1.7%，两项合计影响价格总水平环比下降约0.07个百分点；油脂价格环比下降0.2%。12月份，猪肉价格环比下降2.0%，比11月份的环比降幅缩小3.3个百分点。

12月份，非食品价格环比下降0.1%，影响价格总水平环比下降约0.06个百分点。其中，烟酒及用品、衣着价格环比分别上涨0.3%和0.4%，医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住价格环比分别下降0.1%、0.1%、0.3%和0.2%。家庭设备用品及维修服务价格环比持平。(完)